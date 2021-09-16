Сергій Притула – про свою азартність

Зірка Нового каналу розповів про найсерйознішу суперечку на екрані

Ведучий шоу «Хто зверху?» Сергій Притула частенько сперечається зі своєю ведучою-опоненткою Лесею Нікітюк та Паном Суддею у боротьбі за перемогу в раундах проекту. То дівчата щось не так зробили, то хлопці не так зрозуміли. Хай там як, а для полеміки завжди знайдеться привід. А ось побитися об заклад із Притулою в реальному житті навряд чи вийде. Принаймні, якщо це стосується чогось травмонебезпечного.

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Поговорити на тему суперечок з Сергієм Притулою Новому каналу захотілося після провокативного бонусного запитання з шоу «Хто зверху?» У четвертому випуску 11 сезону дівчат запитали: «Скільки відсотків чоловіків отримували травми після фрази «Давай на спір»? Виявилося, що Сергій Притула проти такого.

– У мене такого, дякувати Богу, ніколи не було, – розповідає ведучий Нового каналу. – Взагалі важко уявляю себе, який б’ється об заклад на щось, що може призвести до якогось травматизму. Я проти подібних суперечок, чесно кажучи, і ніколи не був їх учасником. У дитинстві траплялися якісь історії на кшталт чи перепливеш ставок. Але коли ти вже це робив неодноразово і знаєш свої сили, то на подібні суперечки йдеш доволі спокійно. Я не великий прихильник робити щось на спір. Ніколи не б’юся об заклад, якщо на 100 чи то навіть 120% не впевнений, що правда на моєму боці. Зазвичай це якісь такі несерйозні парі. Наприклад, ми з друзями сперечаємося про дату історичної події. Тоді можемо побитися об заклад на якусь піцу, хто програв – той виставляє. А щось більш серйозне, то радше ні, ніж так. Та якщо згадувати проект «КабріоЛіто», то в його рамках я був готовий посперечатися, що порушу кордон, і мені за це нічого не буде. І тоді я із Сашею Педаном десь у районі річки Сейн переплив україно-російський кордон, накрав там хмизу та повернувся на українську територію. Але це було з супроводом прикордонників та під камерами.

Дивися 11 сезон шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі