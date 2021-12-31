Влад Яма чуть не погиб на новогоднем корпоративе

Во время шоу «Хто зверху?» звезда рассказал, как ему удалось спасти свою жизнь на сцене

Казалось бы, новогодние корпоративы – это время, когда можно расслабиться, забыть о работе и повеселиться. Оно так, но в период гуляний следует помнить и о безопасности. Например, не подносить бенгальские огоньки близко к алкоголю и елке, не забывать о мере, когда пьешь шампанское, не садиться за руль под градусом, а также закрывать рот, когда падает метафан… Последнее – это едва ли не личный совет хореографа и телеведущего Власть Ямы. Когда-то на собственном горьком опыте селебрити понял, что веселый метефан или летающий в воздухе в новогоднюю ночь конфети может стать убийственным.

Как выяснилось во время конкурса «Правда или ложь» на шоу «Хто зверху?», веселый метефан или летающие в воздухе конфети в новогоднюю ночь может стать убийственным.

– На своем первом новогоднем корпоративе в Киеве, когда рядом со мной были украинские звезды, на сцене я подавился метафаном и чуть не умер, – шокировал хореограф.

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Спасать свою жизнь в ту новогоднюю ночь Владу Яме пришлось самостоятельно.

– Это был 2003 год. Я стоял на сцене в последней линии балета Freedom. У всех в руках были бокалы шампанского. И вот бьют часы. Три, два, один, бах – я сделал вдох и понял, что не могу дышать. А я ведь стоял последним, меня никто не видел, не мог помочь. В итоге я упал, разбив бокал, и когда начал кашлять, смог откашлять метафан. Но, кажется, не дышал полминуты, – вспомнил Влад Яма.

Мораль истории – будьте осторожны в новогоднюю ночь, радуйтесь магии и метафану с открытыми глазами, но закрытым ртом. И смотрите новогодний спецвыпуск шоу «Хто зверху?» сегодня в 19:00 на Новом канале