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«Не дышал полминуты»: Влад Яма чуть не погиб на новогоднем корпоративе

Влад Яма чуть не погиб на новогоднем корпоративе

Во время шоу «Хто зверху?» звезда рассказал, как ему удалось спасти свою жизнь на сцене

Казалось бы, новогодние корпоративы – это время, когда можно расслабиться, забыть о работе и повеселиться. Оно так, но в период гуляний следует помнить и о безопасности. Например, не подносить бенгальские огоньки близко к алкоголю и елке, не забывать о мере, когда пьешь шампанское, не садиться за руль под градусом, а также закрывать рот, когда падает метафан… Последнее – это едва ли не личный совет хореографа и телеведущего Власть Ямы. Когда-то на собственном горьком опыте селебрити понял, что веселый метефан или летающий в воздухе в новогоднюю ночь конфети может стать убийственным.

Как выяснилось во время конкурса «Правда или ложь» на шоу «Хто зверху?», веселый метефан или летающие в воздухе конфети в новогоднюю ночь может стать убийственным.

Влад Яма чуть не погиб на новогоднем корпоративе

– На своем первом новогоднем корпоративе в Киеве, когда рядом со мной были украинские звезды, на сцене я подавился метафаном и чуть не умер, – шокировал хореограф.

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Спасать свою жизнь в ту новогоднюю ночь Владу Яме пришлось самостоятельно.

– Это был 2003 год. Я стоял на сцене в последней линии балета Freedom. У всех в руках были бокалы шампанского. И вот бьют часы. Три, два, один, бах – я сделал вдох и понял, что не могу дышать. А я ведь стоял последним, меня никто не видел, не мог помочь. В итоге я упал, разбив бокал, и когда начал кашлять, смог откашлять метафан. Но, кажется, не дышал полминуты, – вспомнил Влад Яма.

Мораль истории – будьте осторожны в новогоднюю ночь, радуйтесь магии и метафану с открытыми глазами, но закрытым ртом. И смотрите новогодний спецвыпуск шоу «Хто зверху?»  сегодня в 19:00 на Новом канале

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