Michelle Andrade – о сексе по дружбе

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) звезда поделилась своим опытом отношений

Украино-боливийская певица и ведущая «Орел и Решка. Земляне» Michelle Andrade пытается тщательно скрывать подробности личной жизни. Не так давно стало известно, что селебрити все-таки состоит в отношениях, но имя своего избранника называть все равно отказывается. А вот о личной жизни в прошлом девушка поговорить не против, особенно за кулисами культового шоу «Хто зверху?»

Как оказалось, в жизни у скромной и порой застенчивой Michelle Andrade имеется опыт секса по дружбе. И в отношения это не переросло.

– Было. Хороший опыт, который я из этого вынесла,– это то, что дружба должна оставаться дружбой. Правда, если кто-то один в таких отношениях влюбится, а второй не ответит взаимностью, то можно потерять друга. Поэтому всегда нужно изначально все проговаривать и обсуждать малейшие нюансы такого общения,– поделилась певица.

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Также Michelle Andrade отметила, что не любит тратить время зря, поэтому предпочитает моногамные отношения.

– Считаю, что когда ты в отношениях, то вступаешь в очень сильную связь с другим человеком. А если будешь распыляться, то эта связь со временем утратится. Но это не значит, что не может присутствовать общение с другими людьми, даже флирт, но в меру, в рамках дозволенного,– рассказала артистка.

Смотрите новый выпуск 11 сезона шоу «Хто зверху?» с Michelle Andrade в этот четверг в 19:00 на Новом канале