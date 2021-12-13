Ужин с Лесей Никитюк купили за полмиллиона гривен

Ведущая Нового канала приняла участие в благотворительном аукционе, который организовала Элина Свитолина

Несмотря на плотный график и поминутно расписанный день, в жизни ведущей Нового канала Леси Никитюк всегда найдется место для добрых дел. Например, в ноябре 2019 года девушка приняла участие в благотворительном аукционе. Все бы ничего, но эта история закончилась неожиданно.

— Моя подруга, третья ракетка мира Элина Свитолина, организовывала благотворительный аукцион для своего фонда. Одним из лотов был ужин с Лесей Никитюк. Его купили за полмиллиона гривен. Причем покупатель сначала предложил 250 тысяч, чтобы мы поели борщ в украинском ресторане. Я сказала: «Давайте 500 тысяч, и приготовлю этот борщ сама». Он согласился! — рассказала Леся Никитюк в интервью журналу «Добрые советы». «Это от души»: Популярная украинская группа спела о Сергее Притуле «У меня была паническая атака»: Вику Маремуху обокрали накануне дня рождения

К несчастью покупателя, ужин с суперзвездой так и не состоялся — помешали непредвиденные обстоятельства.

— Потом бахнул коронавирус — мы так и не поужинали с тем мужчиной. Это был какой-то аноним, поэтому встреча не состоялась, — отметила ведущая Нового канала.

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