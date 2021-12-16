Григорий Решетник – о партнерских родах

Звезда призвал будущих отцов присутствовать при рождении своих детей

«Сколько процентов мужчин сознательно решали идти с женой на партнерские роды?» Такой вопрос задали женской команде на шоу «Хто зверху?» (Новый канал). Как показали результаты опроса, таких всего 37%. А в мужской команде среди них не только капитан Сергей Притула, но и телеведущий Григорий Решетник. Вместе с женой Кристиной он воспитывает трех сыновей – Ивана, Дмитрия и Александра. И во время рождения всех своих мальчиков он присутствовал.

– Это было обоюдное решение. Хотя я считаю, что в этом вопросе инициатива должна исходить от женщины. Моя Кристинка сказала, что она хочет, чтобы я был рядом. Всем мужчинам советую присутствовать, ведь когда ребенка сначала дают тебе, это незабываемые ощущения. Ты просто со слезами на глазах встречаешь своего малыша. Признаюсь, что эмоционально к родам невозможно подготовиться. Поэтому я понимаю тех мужчин, которые теряют сознание, которых выносят из родовой палаты, потому что это очень ответственно для отцов, – поделился ведущий.

«Борщ приготовлю сама»: ужин с Лесей Никитюк купили за полмиллиона гривен

«Это от души»: Популярная украинская группа спела о Сергее Притуле

Григорий Решетник считает, что общие роды объединяют пару и семью в целом, вызывают у партнеров еще большее уважение друг к другу. Поэтому он призывает мужчин решаться на них.

– Есть очень много выдумок, стереотипов (от тех людей, которые, по-видимому, еще не имеют детей или планируют рожать) о том, что исчезнет сексуальное желание и прочее. Но учитывая количество моих детей, могу сказать, что ничего не исчезает. Я считаю, что мужчина не способен родить ребенка, мы не смогли бы вытерпеть такую боль, пережить такие эмоции, у нас бы разорвался мозг от всего происходящего. Поэтому если позволяет эмоциональное состояние, а будущая мама хочет, то советую партнерские роды, чтобы поддержать жену, – сказал Решетник.

Смотри новый выпуск 11 сезона шоу «Хто зверху?» с Григорием Решетником уже сегодня в 19:00 на Новом канале