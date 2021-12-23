Позитив и Michelle Andrade – о подкатах в соцсетях

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) селебритиз рассказали о странных предложениях от фанатов

Звездный статус – это порой очень тяжелое бремя. Ведь из-за популярности к артистам могут обоащаться с очень странными, а иногда даже пугающими предложениями. Сами звезды уже научились воспринимать это как неотъемлемую часть своей профессии и стараются не реагировать на провокации и подкаты фанатов, но вспоминать такие случаи все равно смешно.

Например, участника группы MOZGI Позитива с почти 20-летним опытом в украинском шоу-бизнесе уже ничем не удивить. Фанатки подкатывали к артисту даже когда он был женат, а теперь предложений посыпалось еще больше.

– В эпоху интернета приходят довольно откровенные предложения типа «сфоткай мне…» и все остальное. Но особо странных не было, все ожидаемые. Из самого необычного, пожалуй, «Вы нравитесь моей маме, она вас слушает»,– поделился певец за кулисами шоу «Хто зверху?»

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А вот коллега Позитива, украино-боливийская певица Michelle Andrade еще привыкает к странностям, которые могут выдавать фанаты в директе в попытках привлечь ее внимание.

– Мне очень странно и забавно, когда парни сами себе придумывают истории. Например, что мы где-то уже встретились или «ты – моя будущая жена», «почему ты мне не отвечаешь, вчера же отвечала»… Когда я это читаю, то становится немного страшно. Я в интернете не знакомлюсь, очень не люблю это дело, – рассказала артистка.

Не пропустите новый выпуск шоу «Хто зверху?» с Позитивом и Michelle Andrade уже сегодня в 19:00 на Новом канале