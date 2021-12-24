Ведущему Нового канала подарили картошку

Кирилл Макашов рассказал, как он организовал романтический подарок одногруппницам

В ожидании праздников все выбирают подарки родным, друзьям и коллегам по работе. Каждый переживает, чтобы презент не только понравился, был полезен, но и подарил приятные эмоции. За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) ведущий тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» Кирилл Макашов рассказал, как в студенческие годы организовал романтический подарок одногруппницам.

– На третьем курсе девушки устроили для парней моей группы подарок «ни о чем», – с улыбкой рассказывает ведущий. – Накупили в магазине какой-то картошки и приготовили. Мы поели ее перед парой, и все. Тогда я предложил одногруппникам: «Пацаны, нам нужно сделать так, чтобы девушкам стало стыдно за такой сюрприз».

Парни решили пристыдить девушек креативно.

– Мы взяли ключ от одной из аудиторий, – говорит Кирилл. – Накупили свеч, шариков, шампанского и тортиков. Свечи и шарики распределили по всему помещению. Посредине поставили стол с угощениями. Закрыли дверь. Девушек в аудиторию заводили по одной, с завязанными глазами.

«Сфоткай мне» и «моя будущая жена»: Позитив и Michelle Andrade – о подкатах в соцсетях

«Было»: Michelle Andrade – о сексе по дружбе

Каждая садилась на стул и рассказывала, за что любит одногруппников.

– Так мы провели воспитательную работу, – с улыбкой рассказывает ведущий. – Это сработало, и им действительно стало стыдно. В следующем году девушки подготовились лучше – подарили нам с ребятами поход в баню.

Смотрите шоу «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале