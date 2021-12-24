Позитив признался, собирается ли знакомиться с девушками в специальных приложениях

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) артист рассказал о своем отношении к знакомствам в сети

Ни для кого не секрет, что участник популярной группы MOZGIПозитив не так давно развелся со своей женой Аней Завгородней, с которой они были вместе еще с подросткового возраста. Сейчас многих интересует, как же звезда собирается обустраивать свою личную жизнь в дальнейшем. И хотя подробностями Позитив особо делиться не хочет, за кулисами шоу «Хто зверху?» все-таки решился обсудить свою стратегию на любовном фронте.

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Как оказалось, Позитив не планирует знакомиться в сети и через специальные приложения для знакомств (да, девочки, это очень грустно).

– У меня есть много знакомых, которые обрели семейную жизнь, даже уже нарожали детей и живут себе весело и хорошо после знакомства в социальных сетях или в приложениях. Но лично я не совсем верю в такие штуки как Тиндер. А все потому, что это первый шаг к слепому свиданию. Мне сложно понять, как это вообще. Со всеми девушками, с которыми я встречался когда-то, знакомился через общих знакомых. Не знаю, как можно просто так завязать отношения с человеком, всего лишь сказав: «Привет. Как дела?» Это очень сложно для меня. Хотя если многим помогает, то я за такие вещи. Сам же никогда не знакомился в приложениях и в интернете, и, наверное, и впредь не пойду на это. Сейчас мне трудно кому-то довериться, особенно в статусе известного артиста, – открылся Позитив.

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