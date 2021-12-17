Как Сергей Притула выбирает новогодние подарки детям

А еще ведущий Нового канала вспомнил, что сам находил под подушкой или елкой

Набирает обороты предновогодняя суета с выбором подарков. В это время обязательно вспоминаются моменты из детства. Ведущий Нового канала Сергей Притула поделился, какие подарки получал он.

– У мене було пострадянське дитинство. Різноманіттям подарунків воно точно не тішило, – рассказываеттелеведущий. – Радістю було вже знайти під подушкою зимові рукавички, цукерки і мандарини. Чи під ялинкою – теплі шкарпетки, шапку, олівці, фломастери. Гаджет, приміром, гри «Ну, постривай!», де вовк ловив яйця, точно був не на Новий рік чи День святого Миколая. Це суттєвий подарунок на День народження. І, бажано, красиву дату. Наприклад, 10 років.

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Выбирая подарки для своих детей, Сергей помнит об особом лайфхаке.

– Якщо в дитини є мобільний телефон, можна до нього подарувати бездротові навушники чи додатковий чохол. Або коли я знаю, що донька любить єдинорогів, то це й подарую. Приємно спостерігати максимально бурхливі емоції, як вона зранку прокидається і дістає його з-під подушки. Це не обов’язково коштовні речі. Головне, щоб вони відповідали запитам та інтересам дитини тут і зараз! Коли син був фанатом Ironman, то я подарував футболку з цим персонажем. Що може бути крутіше?

Письмо святому Николаю сейчас пишет только средняя дочь Притулы – четырехлетняя Соломия.

– Син уже в тому віці, що зрозумів правила гри, – смеется Сергей Притула. – Стефанія ще зовсім маленька. А з Солею ми обов’язково будемо писати листа. Вона вже робить перші успіхи в письмі. Іноді літера «р» дужкою не в той бік, але донечка старається. Головне, що їй подобається. Тож думаю, що вона «накарлючить» лист зі своїми побажаннями.

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