Леся Никитюк сделает новогодний подарок стартаперам
Ведущая шоу «Хто зверху?» и реалити «Пара на миллион» (Новый канал) поддержит малый украинский бизнес
Предновогодний период — волшебное время. Чудеса буквально витают в воздухе, и каждый стремиться совершить как можно больше добрых дел. Вот и ведущая Нового канала Леся Никитюк сделает новогодний подарок блогерам-бизнесменам.
— Я хочу помочь всем молодым стартаперам, которые имеют в Instagramсобственное дело и подписаны на меня. Как никто другой знаю, что сейчас довольно сложно развивать свой бизнес и зарабатывать деньги! Поэтому расскажу об этом и сделаю распаковку продукта у себя на странице совершенно бесплатно! — сказала Леся. — С удовольствием и от всей души поведаю о вашем бизнесе миллионам! Надеюсь на серьезное отношение, качественный продукт. И чтобы там без глупостей!
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Чтобы принять участие в акции, необходимо:
1. Отправить заявку в директ Instagram-аккаунта@samashila.store. Укажите информацию о своем бренде и продукте, который хотите отправить.
2. Отправить посылку на отделение Новой почты, которое укажет вам менеджер.
Сделать это нужно с 16 по 25 декабря.
Смотрите свежие выпуски 11-го сезона шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале. Премьера реалити «Пара на миллион» — весной 2022 года