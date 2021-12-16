Леся Никитюк сделает новогодний подарок стартаперам

Предновогодний период — волшебное время. Чудеса буквально витают в воздухе, и каждый стремиться совершить как можно больше добрых дел. Вот и ведущая Нового канала Леся Никитюк сделает новогодний подарок блогерам-бизнесменам.

— Я хочу помочь всем молодым стартаперам, которые имеют в Instagramсобственное дело и подписаны на меня. Как никто другой знаю, что сейчас довольно сложно развивать свой бизнес и зарабатывать деньги! Поэтому расскажу об этом и сделаю распаковку продукта у себя на странице совершенно бесплатно! — сказала Леся. — С удовольствием и от всей души поведаю о вашем бизнесе миллионам! Надеюсь на серьезное отношение, качественный продукт. И чтобы там без глупостей!

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