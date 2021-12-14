Украинский блогер-миллионник взял интервью у Уилла Смита

На шоу Нового канала «Хто зверху?» ЯнГо рассказал, как пообщался с голливудской звездой и снял с ним TikTok

Если вы перестали верить в новогодние чудеса, то вот вам доказательство, что они существуют! Украинский блогер-миллионник Ян Гордиенко (ЯнГо) как-то именно в рождественские дни получил предложение, которое сначала его испугало, а затем подарило знакомство со звездой мирового кинематографа.

– Произошло это во время Новогодних праздников, – рассказывает ЯнГо в развлекательном шоу «Хтозверху?», которое показывает Новый канал. – Проснулся я после одной из праздничных ночей. Состояние не очень хорошее, честно говоря. Как вдруг мне звонят по телефону и предлагают полететь взять интервью у Уилла Смита. Я был просто в шоке, так что полдня колебался, думал и… отказался. Сложилось чувство, что я к этому не готов. Где Уилл Смит, а где ЯнГо? В этот же день случайно встретился с другом, которому рассказал эту историю. А он мне: «Ты идиот?»Я понял тогда, какой шанс упускаю. Все-таки согласился на предложение. На следующий день улетел и взял у Уилла Смита интервью. Это была премьера фильма «Плохие парни», делали интернет-промо. Там были только киношные журналисты и я. Это мне помогло, кстати, потому что они все очень серьезные, а я на молодежном и легком настроении задал Уиллу кучу вопросов. Записал интервью на 12 минут, пожал ему руку. И даже снял TikTok и сделал фото, несмотря на строгие правила.

«Борщ приготовлю сама»: ужин с Лесей Никитюк купили за полмиллиона гривен

«Это от души»: Популярная украинская группа спела о Сергее Притуле

Полный выпуск игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» смотрите на сайте и на YouTube Нового канала. А свежие выпуски проекта включайте каждый четверг в 19:00 в эфире телеканала!