Женя Галич занимался сексом во время прямого эфира на радио

Фронтмен группы O.Torvald поделился воспоминаниями о бурном прошлом во время съемок развлекательного шоу Нового канала

Сейчас фронтмен группы O.Torvald Женя Галич — примерный семьянин. Он любящий муж и отец двоих детей. Но так было не всегда — некоторые истории из юности музыканта могут заставить покраснеть даже самых раскованных. Например, как-то Женя занимался сексом прямо во время эфира на радио. Об этом рокер рассказал в конкурсе «Правда чи брехня» в 11 сезоне шоу «Хто зверху?», которое по четвергам показывает Новый канал.

— Когда-то я работал на радиостанции, и даже не на одной, и не в одном городе. И вот однажды в Полтаве (родной город музыканта, — прим. ред.) у нас был руководитель, а у него – дочка. Так получилось, что мы начали встречаться. Когда у меня были ночные смены, она тоже приходила на радиостанцию. Во время таких визитов у меня и случался секс, и я параллельно говорил в микрофон в прямом эфире, — рассказал Женя Галич.

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Смотрите 11 сезон развлекательного шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале!