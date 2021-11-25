Пластический хирург рассмотрел лицо эксперта реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) и ответил, делала ли она операцию на носу

Внешность fashion&celebrity-фотографа и эксперта реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Сони Плакидюк не оставляет равнодушными многих. Часть людей восхищается ее ярким образом, а часть ищет недостатки.

— Все меня подозревают в том, что я сделала нос. Поэтому я попросила знакомого пластического хирурга посмотреть на меня и ответить на популярный вопрос: делала ли Соня Плакидюк ринопластику? Ведь профессионалу всегда видно, создал нос Боженька или нет, — отметила девушка.

За вердиктом фотограф обратилась к пластическому хирургу Александру Карпинскому, который расставил все точки над «i».

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— У Сони естественный лобно-носовой угол и пирамида носа естественная. А у сделанных носов она очень истонченная. Также у Сони носогубный угол смотрится достаточно естественно. Так что ринопластики у нее не было, — ответил доктор.

Кстати, в подростковом возрасте Плакидюк свой нос не любила. Парадоксально, но теперь его считают идеальным, раз подозревают, что таких не бывает от природы!

В свежем выпуске развлекательного шоу «Хто зверху?» вы увидите, как Соня Плакидюк в команде с Лесей Никитюк, Дашей Астафьевой и Илоной Гвоздевой соревновались с мужской командой Сергея Притулы — Костей Трембовецким, Женей Галичем и Арамом Арзуманяном. Смотрите 11-й сезон «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале!