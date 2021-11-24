Что ест Леся Никитюк

Ведущая Нового канала рассказала, какие продукты входят в ее рацион, и где она их берет

Многие считают, что здоровое питание — это дорого. Но на самом деле это не совсем так, уверена ведущая шоу «Хто зверху?» и реалити «Пара на миллион» на Новом канале Леся Никитюк, которая несколько лет назад начала правильно питаться. Сейчас она не употребляет свинину, телятину, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты.

— У меня всегда в холодильнике есть свежие овощи, но они домашние — привожу их из Хмельницкого от мамы. Если есть возможность, то покупаю курицу, утку, яйца у знакомых, которые сами выращивают птицу, — рассказала Леся Никитюк в интервью журналу «Добрые советы». — Мне недорого питаться правильно. Главное — отказаться от вредной еды. Если вы хотите перебить голод, можно съесть протеиновый батончик или выпить протеиновый коктейль, сгрызть яблоко или морковку.

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Также девушка объяснила, откуда мог взяться миф о дороговизне здорового питания.

— Здоровое питание — когда в рационе есть белки, углеводы, клетчатка. То есть, овощи, рыба, мясо, крупы. Не обязательно постоянно пичкать себя морепродуктами – конечно, это будет дорого. Но тут уже кто что любит, — отметила ведущая Нового канала. — Если мне скажут, что нужно есть морепродукты и устрицы три раза в день, то я не буду спорить и говорить, что это для меня дорого, а буду зарабатывать, чтобы питаться так, как порекомендовал врач.

Смотрите 11-й сезон развлекательного шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале!