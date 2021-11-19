Alekseev рассказал о жизни с солисткой группы «ВИА Гра»

Личными секретами артист поделился за кулисами шоу Нового канала «Хто зверху?»

Заглянуть в личную жизнь селебритиз – желание едва ли не каждого. Одной из ярких звездных молодых пар, которыми много интересуются, является певец Alekseev и солистка группы «ВИА Гра» Ульяна Синецкая. За кулисами развлекательного шоу «Хто зверху?», которое каждый четверг показывает Новый канал, парень рассказал о главной традиции с любимой.

– Мы – артисты, поэтому очень часто бываем врозь друг от друга. Концерты, гастроли, съемки… Летаем по разным городам и странам, – говорит он. – И вот, встретившись после такого расставания, всегда выключаем телефоны, никому не отвечаем, ни с кем не общаемся. Проводим время только вдвоем. Это наша хорошая привычка.

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Каких-то необычных хобби у пары нет. Они привыкли наслаждаться друг другом и проводить общее время с пользой. Прежде всего, в профессиональном плане.

– Из-за того, что мы оба музыканты, у нас много общих интересов, – говорит Алексеев. – Любим вместе слушать музыку. Делимся друг с другом идеями, наработками, советуемся. Еще любим теплые семейные вечера. К сожалению, семья моей девушки живет далеко отсюда, поэтому к нам часто приходит моя. Ульяна много готовит, и мы устраиваем посиделки.

Полный выпуск игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» смотрите на сайте и на YouTube Нового канала. А свежие выпуски проекта включайте по четвергам в 19:00 в эфире телеканала!