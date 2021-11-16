Леся Никитюк — о недобросовестных мужчинах

Ведущая Нового канала чувствует людей и сразу понимает, что человеку от нее нужно

Когда зарабатываешь крупные суммы, нужно быть готовым к тому, что найдутся люди, которые захотят на тебе нажиться. Об этом не понаслышке знает ведущая шоу «Хто зверху?» и реалити «Пара на миллион» на Новом канале Леся Никитюк.

— Мне приходилось встречаться с альфонсами. С одним так точно. Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился… Ко мне в принципе мужчины подходят со страхом (смеется). Потом я узнала, что он — конкретный альфонс, встречается с женщинами за деньги. Ищет шикарной жизни и готов ради этого на все — быть и с женщинами, и с мужчинами, с кем угодно. Но, слава Богу, меня это обошло стороной, — рассказала Леся Никитюк в интервью журналу «Добрые советы».

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Себя в обиду девушка не даст — слишком хорошо разбирается в людях. Кроме того, у нее за плечами — более, чем 10-летний опыт работы в шоу-бизнесе.

— Я очень чувствую людей, знаю, что каждому человеку от меня нужно. У меня хорошо развита интуиция, есть нюх и чуйка на людей, — добавила ведущая Нового канала.

Смотрите 11-й сезон развлекательного шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале!