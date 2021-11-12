В какой ресторан никогда не вернется Евгений Клопотенко

Тараканами и волосами в блюдах повара не испугать

Официанты расценивают приход в ресторан повара Евгения Клопотенко, как ревизию. Начинают суетиться и думать, как угодить. За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Евгений признался, в какой ресторан он не вернется, и какие бонусы получает за свои визиты.

– Когда я прихожу в рестораны, это уже событие для людей, – с улыбкой рассказывает Евгений. – Но мне всегда становится не по себе, когда заказываю два блюда, а приносят еще четыре угощения. И сижу один, а мой стол полностью заставлен едой. Или вот хотел в одном заведении попробовать десять блюд, а в счете не было ни одного.

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Ни таракан в салате, ни волосы в супе и даже вылитая на брюки жидкость никогда не остановит Евгения вернуться в этот ресторан.

– Это все случайности, которые нужно уметь решать, – говорит повар. – Я к такому отношусь нормально. А вот никогда снова не приду в ресторан, где «мертвая» еда. Когда безразлично положили салат: «бери и ешь».

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