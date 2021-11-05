Как известная актриса отважилась на свидание вслепую

Маруся Грицук рассказала, как приняла предложение незнакомца

Сколько романтики было во времена домашних телефонов! Можно часами болтать с друзьями и долго договариваться, кто первый положит трубку. Актриса «Дизель Шоу» Маруся Грицук вспомнила, как когда-то приняла предложение незнакомца, позвонившего ей на домашний телефон.

– Я тогда училась в старших классах, – рассказала актриса за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал). – Когда пришла домой, услышала, как звонит телефон. В трубке звучал незнакомый голос. Оказалось, что мужчина ошибся номером, но мы все равно успели разговориться (улыбается).

У незнакомца был кавказский акцент. Но беседа оказалась интересной и легкой.

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– Он сделал комплимент, что у меня очень красивый голос, – рассказала Маруся Новому каналу. – И предложил встретиться. Это было приглашение на свидание.

Актриса долго думала, стоит ли ей идти на встречу.

– Мне было очень интересно, как выглядит приятный собеседник, – говорит Маруся. – Я все-таки пришла в указанное время и место. Увидела того симпатичного мужчину и прошла мимо (улыбается). Признаюсь, немного испугалась.

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