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«Немного испугалась»: как известная актриса отважилась на свидание вслепую

Как известная актриса отважилась на свидание вслепую

Маруся Грицук рассказала, как приняла предложение незнакомца

Сколько романтики было во времена домашних телефонов! Можно часами болтать с друзьями и долго договариваться, кто первый положит трубку. Актриса «Дизель Шоу» Маруся Грицук вспомнила, как когда-то приняла предложение незнакомца, позвонившего ей на домашний телефон.

Как известная актриса отважилась на свидание вслепую

– Я тогда училась в старших классах, – рассказала актриса за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал). – Когда пришла домой, услышала, как звонит телефон. В трубке звучал незнакомый голос. Оказалось, что мужчина ошибся номером, но мы все равно успели разговориться (улыбается).

У незнакомца был кавказский акцент. Но беседа оказалась интересной и легкой.

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– Он сделал комплимент, что у меня очень красивый голос, – рассказала Маруся Новому каналу. – И предложил встретиться. Это было приглашение на свидание.

Актриса долго думала, стоит ли ей идти на встречу.

– Мне было очень интересно, как выглядит приятный собеседник, – говорит Маруся. – Я все-таки пришла в указанное время и место. Увидела того симпатичного мужчину и прошла мимо (улыбается). Признаюсь, немного испугалась.

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