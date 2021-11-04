На что никогда не жалеет денег Леся Никитюк

Ведущая Нового канала призналась, на что уходит значительная часть ее заработка

Потрясающий вид Леси Никитюк в кадре — заслуга не только здорового питания, занятий в спортзале, визажистов и стилистов. Но и уходовых процедур, на которые ведущая Нового канала денег не жалеет.

— На beauty-процедуры мне вообще не жалко денег. Поначалу было сложно себе их позволить психологически – все недешево. Приходится делать 2-3 чистки лица в месяц, потому что у меня по два перегрима в день, и очень забиваются поры, — рассказала Леся Никитюк в интервью журналу «Добрые советы». — Приходится покупать в гримерку очиститель воздуха, дополнительные средства. Это непросто.

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Хотя на уход за лицом и телом у девушки уходит немаленькая сумма, она уверена — это еще не предел.

— Когда я посчитала, сколько у меня в месяц идет на beauty-процедуры, и сколько на них тратит Дженнифер Лопес, то поняла, что есть куда стремиться, — смеется ведущая Нового канала.

Смотрите 11-й сезон развлекательного шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале! А уже весной 2022 года состоится премьера нового реалити «Пара на миллион», которое Леся Никитюк ведет вместе с Ромой Мищеряковым.