У Наталки Карпы за десять секунд до выступления порвалось платье

Тогда певица была на последних месяцах беременности

Часто артисты устраивают себе концерты-«зеленки». Это заключительные выступления большого тура с розыгрышами и шутками. Но бывают и непредвиденные, форс-мажорные моменты на сцене. Кто-то в таких случаях паникует и расценивает это как фиаско, а есть исполнители, которые называют такие ситуации «естественной зеленкой» и воспринимают с юмором.

– Я выступала почти до седьмого-восьмого месяца беременности. И вот мой последний концерт перед декретом – грандиозная программа на полтора часа с балетом и всем возможным размахом, – вспоминает певица Наталка Карпа за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал). – Мне сшили платье, которое скрывало животик. Сзади была такая длинная молния. И вот, помню, стою за сценой, делаю разминочку. Понимаю, что уже включается intro. Иду на сцену и слышу, как что-то «хрусь»! Полностью разошлось и упало платье. Я остаюсь в нижнем белье. Осознаю, что до выхода на сцену осталось от силы секунд десять. Стою почти голая и не знаю, что делать. Хорошо, что в тот момент рядом со мной стояла концертный директор, моя сестричка, которая быстро сориентировалась. Взяла золотой блестящий плащ у балета, накинула на меня, как-то завязала – и готово. Выхожу на сцену и понимаю, что произошел еще один форс-мажор: полностью перекрыло дыхание. Почему? Имея на тот момент размер L, в этой панике я влезла в XS. И вот в этом наряде отработала полтора часа. До сих пор не понимаю, как… Это была «естественная зеленка», которую никогда не забуду!

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Выпуск игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» с Наталкой Карпой, Анной Гресь, Настей Ткаченко, Владимиром Жогло, Тарасом Стадницким и Сергеем Лиховодой Новый канал покажет уже сегодня, 28 октября, в 19:00!