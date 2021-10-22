Новый каналХто зверху?Новости

«Уцепился всем, чем можно было»: Женя Кот установил рекорд!

Женя Кот установил рекорд!

О достижениях и первенстве он рассказал за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал), поскольку в 11 сезоне шоу в одном из раундов установил абсолютный рекорд

«Стеклянная доска» – раунд развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал), которого боятся все участники. Чтобы одержать победу в нем, нужно иметь не только острый ум, но и физическую силу. В девятом выпуске 11 сезона проекта хореограф Женя Кот установил абсолютный рекорд на доске. Он не сделал ни одной ошибки, отвечая на вопросы. Более того, Евгений «взял» 11 вопросов. Браво!

Женя Кот установил рекорд!

– Очень классный раунд! Я всегда думал, что удержусь там, так и вышло, – поделился впечатлениями танцовщик. – Для меня секрет этого конкурса в том, чтобы уцепиться максимально в эту доску всем, чем можно было, не расслаблять ни один мускул. А что касается вопросов – иногда было трудно сразу сориентироваться, о чем идет речь, и четко вспомнить ответ. Но часто понимал, что правильный ответ третий по счету, поэтому лайфхак такой: говорить не конкретно ответ, а просто «третье».

Певица NK рассказала, зачем отец давал ей на гастроли кирпич, вешалки и семейные трусы

Леся Никитюк официально заявила, что любит Сергея Притулу. Шокирующие подробности

Рекорд на шоу Нового канала – не первый в жизни Жени Кота. За кулисами проекта Нового канала он эксклюзивно рассказал об еще некоторых своих достижениях.

Женя Кот установил рекорд!

– Я делал 120 отжиманий за один подход и 600 раз пресса за один подход, – говорит хореограф. – Возможно, еще когда-то съедал чего-то очень много. Чем не рекорд (смеется). Если представить, какой рекорд я хотел бы установить, то это, наверное, сделать шоу, которое посетило бы рекордное количество людей.

Полный выпуск игрового шоу «Хто зверху?» смотрите на сайте и на YouTube Нового канала. Свежие выпуски включайте каждый четверг в 19:00 в эфире телеканала!

новости Хто зверху