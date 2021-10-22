Женя Кот установил рекорд!

О достижениях и первенстве он рассказал за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал), поскольку в 11 сезоне шоу в одном из раундов установил абсолютный рекорд

«Стеклянная доска» – раунд развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал), которого боятся все участники. Чтобы одержать победу в нем, нужно иметь не только острый ум, но и физическую силу. В девятом выпуске 11 сезона проекта хореограф Женя Кот установил абсолютный рекорд на доске. Он не сделал ни одной ошибки, отвечая на вопросы. Более того, Евгений «взял» 11 вопросов. Браво!

– Очень классный раунд! Я всегда думал, что удержусь там, так и вышло, – поделился впечатлениями танцовщик. – Для меня секрет этого конкурса в том, чтобы уцепиться максимально в эту доску всем, чем можно было, не расслаблять ни один мускул. А что касается вопросов – иногда было трудно сразу сориентироваться, о чем идет речь, и четко вспомнить ответ. Но часто понимал, что правильный ответ третий по счету, поэтому лайфхак такой: говорить не конкретно ответ, а просто «третье».

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Рекорд на шоу Нового канала – не первый в жизни Жени Кота. За кулисами проекта Нового канала он эксклюзивно рассказал об еще некоторых своих достижениях.

– Я делал 120 отжиманий за один подход и 600 раз пресса за один подход, – говорит хореограф. – Возможно, еще когда-то съедал чего-то очень много. Чем не рекорд (смеется). Если представить, какой рекорд я хотел бы установить, то это, наверное, сделать шоу, которое посетило бы рекордное количество людей.

Полный выпуск игрового шоу «Хто зверху?» смотрите на сайте и на YouTube Нового канала. Свежие выпуски включайте каждый четверг в 19:00 в эфире телеканала!