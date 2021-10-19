Именинница Леся Никитюк: вспоминаем знаковые телепроекты в жизни суперзвезды

Чтобы стать одной из самых востребованных украинских ведущих, девушка прошла непростой, но очень интересный путь

Во вторник, 19 октября, одна из самых ярких звезд украинского телевидения Леся Никитюк отмечает день рождения. В честь праздника вспоминаем 5 знаковых телепроектов в жизни топовой ведущей.

«Рассмеши комика»

Путевку в шоу-бизнес девушка получила после яркого выступления на шоу «Рассмеши комика», где Леся вместе со своей подругой Олей побеждала дважды — они выигрывали 20 и 50 тысяч гривен. Харизматичная блондинка с искрометными шутками моментально покорила не только судей шоу, но и миллионы зрителей! Более того, именно после участия в «Рассмеши комика» Владимир Зеленский порекомендовал Лесю в качестве ведущей проекта, который сделал ее настоящей суперзвездой — самого популярного украинского тревел-шоу «Орел и Решка».

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«Орел и Решка»

Многие зрители тревел-шоу до сих пор называют Лесю своей любимой ведущей, хотя она ушла из проекта еще в 2017 году. Да что там зрители, если даже генеральный продюсер «Орла и Решки» Елена Синельникова считает Никитюк одной из самых бесстрашных и выносливых ведущих проекта.

— Как мне было страшно нырять, когда мы снимали сюжет на Фиджи, а Леся первой прыгнула в открытый океан, где обитали акулы. Она хорошо ныряет, и подплывала очень близко. И таких ситуаций было сотни, — говорила Елена в интервью «КП в Украине». — На съемках «Кругосветки» в Йоханнесбурге Леся купила тур по самому опасному району Даунтауна, мы наняли двух полицейских с оружием, но они отказались нас сопровождать. Как сейчас помню эту фразу: «Если мы с вами пойдем, то вас точно убьют». Мы рискнули довериться двум местным «экскурсоводам». Как же было страшно! Сколько прошло лет, а Леся до сих пор пример бойца «Орла и Решки».

«Вокруг М»

После ухода из «Орла и Решки» харизматичная красотка стала ведущей нового тревел-шоу — «Вокруг М». В нем она отправилась в кругосветное путешествие, чтобы найти своего принца. Леся изучала мужчин из разных стран — рассказывала об их темпераменте, поведении, манерах.

«Хто зверху?»

В 2018 году Леся Никитюк начала работать на Новом канале — она стала соведущей Сергея Притулы в развлекательном шоу «Хто зверху?» и покорила зрителей своими чувством юмора и умением импровизировать.

— Ми переглядали кілька кандидатур, і це було вперше, коли на посаду ведучої не влаштовували кастинг. Всі одразу зійшлися на Лесі, – признался креативный продюсер и ведущий шоу «Хто зверху?» Сергей Притула. – Перший сезон вона притиралася, потім запалилася, у другому була достатньо впевненою у собі, а вже у третьому почався її тріумф.

«Le Маршрутка»

В 2019 году девушка запустила собственное тревел-шоу на Новом канале под названием «Le Маршрутка». В нем она на желтой брендированной маршрутке ездила по разным регионам Украины и показывала ее самые интересные уголки.

— Подорожувати Україною — це не просто відкривати для себе нові місця, це дізнаватися щось дуже рідне і знайоме, — говорила ведущая. — Іноді справжня краса може бути зовсім поруч, але ми просто її не помічаємо. Вже кому-кому, а красивій дівчині, яка об’їздила пів світу, можна вірити.

Уже весной 2022 года вы сможете увидеть Лесю Никитюк в качестве ведущей реалити «Пара на миллион» на Новом канале. Вместе с юмористом и участником Improv Live Show Ромой Мищеряковым она поможет парам-участникам бороться за миллион гривен!