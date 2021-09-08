Леся Никитюк – о Сергее Притуле: Он останавливает съемку и проводит воспитательную работу

Интересно узнать, как любимые ведущие проекта для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал) общаются между собой?

Эту парочку точно можно узнать из тысячи! Давно полюбившийся всем тандем ведущих игрового шоу «Хто зверху?», которое каждый четверг показывает Новый канал, Сергей Притула и Леся Никитюк – друзья и в жизни. В интервью журналу «Телегид» Леся рассказала об их взаимоотношениях.

– Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной в нескольких случаях. Один из них – это когда они коллеги по проекту. Такая модель у нас с Сергеем Притулой, – говорит ведущая. – То ли мы с ним из одного региона, то ли просто примерно одинаково воспитаны, но у нас нет в крови лицемерия и скандальности. Конечно, можем это легко сделать, но зачем? Бывает, Сереже не очень нравится, когда кто-то из групп поддержки команд что-то выкрикивает. Он останавливает съемку и проводит воспитательную работу. Но делает это не со злостью. А только для того, чтобы все запомнили правила поведения на съемках. Я его в этот момент обнимаю, и все окей.

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В кадре Леся и Сережа, в основном, импровизируют. Но есть и заготовленные накануне фишечки.

– Во время съемок график пересечения наших кривых примерно такой: он заходит утром ко мне в гримерную и говорит: «Вітаю вас, шановні глядачі Нового каналу, я ведучий шоу «Хто зверху?» Мене звати Сергій Притула, а це – Леся Нікітюк». Так мы разгоняем подводку в программе, – делится Никитюк. – Потом не пересекаемся. Хотя наши гримерные находятся на расстоянии пяти метров одна от другой.

Третий выпуск развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» Новый канал покажет уже в этот четверг в 19:00!