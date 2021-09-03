Tayanna раскрыла секрет идеальных отношений

Во время съемок шоу «Хто зверху?» (Новый канал) певица призналась, что не видит смысла в конкуренции в паре

Недавно украинская певица Tayanna начала новые отношения — сейчас она встречается с парнем по имени Александр, с которым познакомилась в соцсетях. Девушка признается, что ждала этого человека много лет, и у них все серьезно. Секретом гармоничных отношений Tayanna поделилась во время съемок 11 сезона развлекательного шоу «Хто зверху?» на Новом канале.

— Все зависит от мудрости обоих полов. Если встретились две осознанные, мудрые души, то они будут не конкурировать между собой, а все обсуждать и жить в полной гармонии, — уверена Tayanna.

Певица считает, что необходимо постоянно работать над собой и быть рассудительными — тогда не придется ни с кем вступать в борьбу.

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— Мне кажется, если женщина сильная и мудрая, она никогда не борется с мужчинами. Наоборот, она делает все так, чтобы в ее жизни была гармония, — сказала певица Новому каналу. — Вообще не считаю, что существует борьба полов. Может быть разве что какое-то недопонимание, если женщина несознательная и еще не прошла определенные уроки.

В первом выпуске 11 сезона шоу «Хто зверху?» Tayanna участвовала с Настей Оруджевой, Ириной Сопонару, Антоном Савлеповым, Васей БайБайдаком, Валентином Михиенко, а также ведущими Сергеем Притулой и Лесей Никитюк. Смотрите свежие выпуски 11 сезона развлекательного шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале.