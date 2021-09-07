Лесе Никитюк написала сама Ким Кардашьян

Украинская звезда уже ждет предложений по сотрудничеству с миллиардершей

Ведущая популярного шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитюк похвасталась, что с ней связалась сама Ким Кардашьян. Селебрити написала нашей Леди Ле в личные сообщения в Instagram.

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Со скрина, который Леся Никитюк показала в своих сториз, можно понять, что Ким прокомментировала какую-то публикацию или сториз ведущей Нового канала. Кардашьян отправила Лесе Ивановне сообщение со словом «amazing», что означает «удивительная», с розовыми сердечками.

— Что же мне написала Ким Валерьевна Кардашьян, Ким Вестовна Кардашьян? Я подозреваю, что так действует пиар-служба этой известной личности. Возможно, скоро в Киеве откроется какой-то бутик Ким Кардашьян или начнут продаваться ее духи. И, собственно, таким образом, Леся Ивановна расскажет, где они будут продаваться, бесплатно, — прокомментировала ситуацию Леся Никитюк.

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