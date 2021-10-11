Сергей Притула станет отцом четвертый раз

Звезда Нового канала подтвердил, что стоит ожидать пополнения в его семье

Ведущий шоу «Хто зверху?» и проекта «Дети против звезд» Сергей Притула заявил, что станет отцом в четвертый раз. По крайней мере, он вместе с женой Екатериной планирует очередное пополнение в семье. Об этом шоумен рассказал Екатерине Осадчей в «Светской жизни».

«Нам з дружиною це все дуже подобається, тому що у мене була мрія, щоб в будинку було повно дитячого сміху і, в принципі, зараз воно так і є. Ми ще з пологового будинку не виписалися, а вже домовилися, що повернемося. У нас так було і минулого разу», — признался ведущий Нового канала.

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В планах семьи Сергея Притулы закончить грудное вскармливание маленькой Стефании, дать жене отдохнуть, а потом планировать новую беременность.

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