Сергей Притула – об отдыхе с семьей

Ведущий Нового канала признался, что только в отпуске может по-настоящему насладиться любимым хобби

Лето пролетело, но не устаем ностальгировать по яркими и жаркими дням. Многодетный отец, ведущий шоу «Хто зверху?» и «Дети против звезд» на Новом канале Сергей Притула в интервью журналу «Теленеделя» вспомнил свой отпуск с семьей в Турции. Там ему удалось «оторваться» с любимым хобби.

– Знаєте, я дуже люблю читати. Але в рутині буденності, коли закиданий роботою, якимись справами, взяти книгу до рук практично не вдається, – признается ведущий. – Тож основний масив я читаю під час відпусток. Їх буває дві-три на рік по сім-десять днів. Наприклад, під час останньої відпустки я прочитав шість книжок. І ніколи б їх не прочитав, якби дружина не йшла мені назустріч. Вона знає, що для мене це важливо, що це ковток свіжого повітря, тому бере на відпочинку більше відповідальності на себе й дозволяє мені трошки інфантильності.

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Но, все же, основная задача ведущего на отдыхе – насладиться общением с родными.

– Щодо відпусток, то я «матрацник». Пляж, море, книга, – говорит Притула. – У горах, залежно від пори року, додаються квадроцикли чи снігоходи. Але все ж сон, діти та спілкування з друзями – у пріоритеті. За розподілом обов’язків щодо дітей на відпочинку у нас з дружиною все просто. По Соломії все більш-менш навпіл, за Дмитриком більше пильнував я, а от Стефанія – переважно мамина парафія! (улыбается).

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