Юрий Ткач поделился секретом семейного счастья

Актер рассказал, как им с женой удается поддерживать идиллию в отношениях

Известный украинский комик Юрий Ткач часто делится семейными фото. Кажется, с женой Викторией он неразлучен. Даже на съемки «Хто зверху?» Новый канал их пригласил парой, чтобы посмотреть, сможет ли муж конкурировать с женой. За кулисами шоу Юрий Ткач поделился секретом идеальных отношений.

– Мой секрет семейного счастья прост – побольше работать, чтобы днем не видеться, – смеется комик. – Вечером очень соскучиться друг за другом и с радостью встретиться. А потом утром снова пойти на работу… И так проходят минуты, часы, дни и годы.

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Шутки шутками, но эта идеальная парочка практически никогда не ссорится.

– Жена очень лояльна, она меня не пилит и очень редко ругает, – признался Юрий Ткач. – Исключение может сделать, если я задалбываю ее вопросами. Для меня очень важно взвешивать все, когда я хочу что-то делать. Могу колебаться, делать или не делать что-то. Хочется иметь четкий план, и когда я его не имею, мучаю жену вопросами, чтобы она подсказала.

Поможет ли паре семейная идиллия играть друг против друга в «Хто зверху?» и не разругаться – смотрите сегодня в 19:00 на Новом канале.