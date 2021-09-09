Екатерина Никитина – о мужчинах про запас

Звезда «Женского Квартала» рассказала об отношениях с мужчинами за кулисами шоу «Хто зверху?»

Популярная юмористическая актриса Екатерина Никитина призналась, что у нее никогда не было парня «про запас». На эту тему знаменитость решила порассуждать из-за бонусного вопроса в шоу «Хто зверху?» (Новий канал). В выпуске с Екатериной Никитиной мужскую команду спросили: «Сколько процентов женщин имеют мужчину «про запас»? Оказалось, что это совсем маленький процент девушек, и юмористка к их числу не относится.

– Я думаю, что мужчина «про запас» – это как старая сумочка, которая тебе очень нравится, но ты не можешь ее всем показать, а выбросить жалко! Носишь ее только в огород, в магазин под домом, к подружке в гости! Подальше от чужих глаз. У меня никогда не было мужчины «про запас», потому что и я стараюсь отдаваться полностью только одному человеку. Хочу все свое свободное время проводить с тем, кого люблю! Не считаю нужным тратить бесценные минуты на чужого человека. А если появляется желание отвлечься, то, скорее всего, человек, который рядом с вами, просто не ваш! – поделилась актриса.

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В то же время Екатерина Никитина призналась, что у нее много друзей-парней. Работа в юмористическом жанре всегда предполагает большое количество мужчин вокруг. По словам актрисы, не все ровно к ней дышат.

– У меня очень много парней, для которых я просто подружка. Мой лучший друг – мужчина. Все говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, и кто-то кого-то хочет, и это тоже правда! Поэтому некоторые друзья-парни иногда ревнуют меня к моим бойфрендам. А парень, естественно, тоже ревнует к моим друзьям. Но это здоровая ревность, я считаю, что это нормально, – рассказала Екатерина.

Смотрите новый выпуск шоу «Хто зверху?» с Екатериной Никитиной уже сегодня в 19:00 на Новом канале