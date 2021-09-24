Даша Астафьева — о характере своего домашнего питомца

Во время съемок 11 сезона шоу «Хто зверху?» (Новый канал) певица и актриса призналась, как шкодничает ее сиба-ину по кличке Чичико

Почти пять лет назад украинская актриса и певица Даша Астафьева завела пса породы сиба-ину по кличке Чичико. Домашнего питомца она любит настолько, что ласково называет его «сыночком». И это при том, что поведение ее пушистика оставляет желать лучшего — о непростом характере Чичико Даша рассказала за кулисами съемок 11-го сезона шоу «Хто зверху?» на Новом канале.

— Курьезы у нас происходят довольно часто. Мы живем за городом — каждый день Чича убегает от меня в лесу. Если не возвращается потом сам, то его приводят домой другие люди, а он не понимает, почему его кто-то держит на цепи и ведет домой, — смеется Даша. — Для него привычное дело — полазить, посмотреть на каких-то дохленьких животных, поваляться, поесть рыбы, рубануть борща с другими собаками.

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Уследить за тем, что ест любимец, бывает сложно даже дома — его харизма никого не оставляет равнодушным.

— Когда ко мне приходят гости, они постоянно просят накормить чем-то собачек. Я не разрешаю, но бывают очень настойчивые гости… И, конечно, потом Чичико ночью не их будит, если захочется в туалет или станет плохо, а меня, — пожаловалась Астафьева Новому каналу.

Смотрите 11-й сезон развлекательного шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале!