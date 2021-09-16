Иван Люленов едва не сжег общежитие

Юморист рассказал, как в спешке варил картошку

Смешные студенческие истории, как правило, связаны с жизнью в общежитии. Редко эта жизнь бывает комфортной и сытной, зато точно полна весельем. За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) юморист Иван Люленов признался, как едва не сжег студенческое общежитие.

– Кухня у нас была расположена в конце коридора, а моя комната – в начале, – рассказывает Иван. – Как-то я пошел готовить себе еду. Поставил кастрюлю с картофелем на газ. И чтобы не стоять над ней, вернулся в комнату. В это время собирал вещи, потому что должен был ехать в Одессу.

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Юморист так спешил, что выбежал из общежития, забыв про обед.

– Думаю, что моя картошка сгорела, – говорит Иван. – Хорошо, хоть общежитие уцелело. Из Одессы я вернулся через две недели. На кухне все было чистым и неповрежденным. Но ни картофеля, ни своей кастрюли я больше не видел. В общежитии всегда голодные студенты. Вероятно, кто-то угостился моим ужином, если, конечно, он не превратилась в уголь (улыбается).

Смотрите сегодня в 19:00 шоу «Хто зверху?» в 19:00 на Новом канале.