Алена Шоптенко – о 3-летнем сыне

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) известный хореограф поделилась, как воспитывает маленького Алексея

У всех родителей свои методы и подходы к воспитанию ребенка. Кто-то никого не слушает и делает, как подсказывает сердце, а кто-то собирает все советы вокруг. Если вы принадлежите ко второму типу, то записывайте! Известный хореограф и танцовщица Алена Шоптенко за кулисами шоу «Хто зверху?», которое показывает Новый канал, рассказала об особых традициях со своим сыном.

– Я всегда стараюсь укладывать его спать, – делится хореограф. – Учитывая, что сама привыкла ложиться не позже 23:00, чтобы на следующий день иметь силы и энергию, Алексей должен быть в кроватке уже где-то в 21:00. Обязательный ритуал перед сном – чтение книги. Отдельная тема – колыбельные. Есть те песни, которые ему пою только я. Если их начинает напевать бабушка, то Алексей говорит: «Нет, это мамина песня». У нас есть такая история.

Сыну Алены Шоптенко Алексею три года. Большинство современных детей этого возраста не могут жить без планшета с мультиками и играми. В жизни ребенка Алены гаджетов нет. Как ей это удалось?

– Мультфильмы для сына я стараюсь включать только на большом экране, по телевизору, – рассказывает Шоптенко. – У него нет ассоциации, что мультик можно посмотреть где угодно и когда угодно в телефоне. Мне удалось воспитать это в ребенке. Он нечасто контактирует с малым экраном, который плохо влияет на зрение. И вообще, признаюсь, мультики стараюсь ему включать, когда мне, условно, нужно сходить в душ. В других случаях – это развивающие игры, книги, активные занятия.

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Будет ли сын Алены Шоптенко заниматься танцами? Возможно. Но не сейчас, поскольку в этом возрасте у ребенка еще нет нужного уровня координации тела.

– Я планирую отдать Алексея на спортивную гимнастику. Для общего развития. Три года – идеальный возраст, – говорит хореограф. – Танцами он тоже интересуется, но еще рановато для профессиональных занятий. Сын хорошо двигается, крутится. Бывает, говорит: «Мама, потанцуй, пожалуйста, а я покажу тебе, как надо». Это очень мило (улыбается).

Выпуск развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» с участием Алены Шоптенко смотрите уже сегодня, 23 сентября, в 19:00 на Новом канале! Вместе с ней в команде сыграют Даша Астафьева и Светлана Тарабарова. Против них выступят Иракли Макацария, Даниэль Салем и Сергей Мельник. Не пропустите!