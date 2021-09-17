Сколько шкафов у Екатерины Кухар

Балерина рассказала, куда складывает концертные костюмы

Прима-балерина Екатерина Кухар только за один спектакль «Спящая красавица» меняет шесть разных пачек. Все они разного цвета: розовая, голубая, белая… Каждая подчеркивает определенные жизненные события героини. За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) балерина рассказала, где же она хранит все свои хитоны, шопеновки, пачки и пуанты.

– Я танцую много партий из разных спектаклей: «Ромео и Джульетта», «Спящая Красавица», «Дети ночи», «Лилея», «Лесная песня», «Лебединое озеро» и других, – рассказывает Катерина. – В большинстве спектаклей два-три раза нужно менять образ, поэтому с годами возникла необходимость иметь дома два шкафа только для концертных нарядов. Каждая балерина к своему костюму относится очень трепетно, как невеста к свадебному платью. Важно их правильно хранить. Например, когда делала шкаф, заказывала специальное отделение для пачек, оно имеет другую форму и свои особенности внутри. Когда я перевожу свои костюмы, пачки везу в кофре и беру только в ручную кладь, ни в коем случае не сдаю в багаж. Сейчас у меня более 30 балетных пачек.

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На первый взгляд зрителю может показаться, что у артистов балета меняется только цвет пачки. Но это не так.

– Каждый костюм – это произведение искусства, тонкая ручная работа с использованием камней и различных технологий, – рассказывает лучшая прима-балерина Украины. – Например, для образа в спектакле «Щелкунчик» я меняю три разные пачки: голубую, белую, на которой рассыпаны белые блестящие камешки, и белую с красным бантом от украинского дизайнера GUDU. В ней я танцую обычно в новогоднюю ночь.

Одна из самых дорогих сердцу Екатерины танцевальная пачка, которую ей подарил японский партнер, когда она танцевала свой первый спектакль в 16 лет.

– И от его мамы, талантливой японской примы, получила в подарок диадему, – рассказывает балерина. – В то время это было невероятно ценное украшение. Когда надевала, то все коллеги-балерины расспрашивали, где я ее взяла.

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