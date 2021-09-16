Сергей Притула – о своей азартности

Звезда Нового канала рассказал о самом серьезном споре на экране

Ведущий шоу «Хто зверху?» Сергей Притула часто спорит со своей ведущей-оппоненткой Лесей Никитюк и господином Судьей в борьбе за победу в раундах проекта. То девушки что-то не так сделали, то парни не так поняли. Так или иначе, но для полемики всегда найдется повод. А вот поспорить с Притулой в реальной жизни вряд ли получится. По крайней мере, если это касается чего-то травмоопасного.

«Дружина дозволяє трошки інфантильності»: Сергей Притула – об отдыхе с семьей

«Друзья-парни иногда ревнуют меня к моим бойфрендам»: Популярная актриса – о мужчинах «про запас»

Поговорить на тему споров с Сергеем Притулой Новому каналу захотелось после провокационного бонусного вопроса из шоу «Хто зверху?» В четвертом выпуске 11 сезона девушек спросили: «Сколько процентов мужчин получали травмы после фразы «Давай на спор»? Оказалось, что Сергей Притула против такого.

– У мене такого, дякувати Богу, ніколи не було, – рассказывает ведущий Нового канала. – Взагалі важко уявляю себе, який б’ється об заклад на щось, що може призвести до якогось травматизму. Я проти подібних суперечок, чесно кажучи, і ніколи не був їх учасником. У дитинстві траплялися якісь історії на кшталт чи перепливеш ставок. Але коли ти вже це робив неодноразово і знаєш свої сили, то на подібні суперечки йдеш доволі спокійно. Я не великий прихильник робити щось на спір. Ніколи не б’юся об заклад, якщо на 100 чи навіть 120% не впевнений, що правда на моєму боці. Зазвичай це якісь такі несерйозні парі. Наприклад, ми з друзями сперечаємося про дату історичної події. Тоді можемо побитися об заклад на якусь піцу, хто програв – той виставляє. А щось більш серйозне, то радше ні, ніж так. Та якщо згадувати проект «КабріоЛіто», то в його рамках я був готовий посперечатися, що порушу кордон, і мені за це нічого не буде. І тоді я з Сашею Педаном десь у районі річки Сейн переплив україно-російський кордон, накрав там хмизу та повернувся на українську територію. Але це було з супроводом прикордонників та під камерами.

Смотри 11 сезон шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале