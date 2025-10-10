Тарас Тополя поділився, як зберігає стосунки після народження дітей

Лідер гурту «Антитіла» взяв участь у новому випуску шоу «Хто зверху?» і за лаштунками проекту заговорив про любов і стосунки

Артист Тарас Тополя – співак, волонтер, багатодітний батько та один з найвідоміших чоловіків українського шоу-бізнесу. Разом із дружиною – співачкою Alyosha вони разом вже понад десять років. У пари троє дітей, і попри насичені графіки, гастролі та соціальні ініціативи їм вдається зберігати романтичні, теплі й родинні стосунки. Тарас зізнається: головне – через медійність не забувати про те, що він турботливий тато та люблячий чоловік.

– Хотілося б більше часу для нас двох із дружиною, намагаємося знаходити його навіть у важких обставинах. Тому присвячувати хоча б один вечір на тиждень одне одному необхідно. Це важливий елемент здорових міцних стосунків, – ділиться Тарас Тополя. – Побачення можна організувати навіть вдома за столом, з пляшкою хорошого вина з сиром. А можна орендувати якийсь будиночок з джакузі й провести вечір там. Все залежить від можливостей і того, чи можуть наші батьки в цей момент підстрахувати та побути з дітьми.

У родині Тараса сімейний відпочинок – це завжди рух та щасливі миті поруч із дітьми.

– Все залежить від бажань дітей: у якийсь момент можемо піти всі разом у парк розваг або виїхати погуляти в ліс. Наші діти люблять спортивний відпочинок: Марко катається на сноуборді, Рома – на лижах, – розповідає Тарас Тополя. – Іноді ходимо в кіно, але це досить рідко. Дітям поки що не дуже цікаво. Та найбільше часу зазвичай проводимо в нашому парку. Там є багато місць, де можна розважатися.

Хоча батьки й відомі на всю країну, в родині діє правило: дитинство має бути без «пільг» за прізвище.

– Вони в нас дуже скромні, ми ніколи не акцентуємо увагу на «зірковості». Вчаться як нормальні, звичайні діти, й вимоги до них такі самі, – зізнався Тарас. – Ми з дружиною ніколи не використовуємо свій ресурс публічності для того, щоб робити якісь преференції.

