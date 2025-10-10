Новий каналХто зверху?Новини

Вино, сир та джакузі: Тарас Тополя – про те, як зберігає стосунки після народження трьох дітей

Тарас Тополя поділився, як зберігає стосунки після народження дітей

Лідер гурту «Антитіла» взяв участь у новому випуску шоу «Хто зверху?» і за лаштунками проекту заговорив про любов і стосунки

«Бартку з автографом продали за півтора мільйона»: зірка «Довбуша» – про благодійний аукціон

Зараз дивляться

Артист Тарас Тополя – співак, волонтер, багатодітний батько та один з найвідоміших чоловіків українського шоу-бізнесу. Разом із дружиною – співачкою Alyosha вони разом вже понад десять років. У пари троє дітей, і попри насичені графіки, гастролі та соціальні ініціативи їм вдається зберігати романтичні, теплі й родинні стосунки. Тарас зізнається: головне – через медійність не забувати про те, що він турботливий тато та люблячий чоловік.

– Хотілося б більше часу для нас двох із дружиною, намагаємося знаходити його навіть у важких обставинах. Тому присвячувати хоча б один вечір на тиждень одне одному необхідно. Це важливий елемент здорових міцних стосунків, – ділиться Тарас Тополя. – Побачення можна організувати навіть вдома за столом, з пляшкою хорошого вина з сиром. А можна орендувати якийсь будиночок з джакузі й провести вечір там. Все залежить від можливостей і того, чи можуть наші батьки в цей момент підстрахувати та побути з дітьми.

Тарас Тополя поділився, як зберігає стосунки після народження дітей

У родині Тараса сімейний відпочинок – це завжди рух та щасливі миті поруч із дітьми.

– Все залежить від бажань дітей: у якийсь момент можемо піти всі разом у парк розваг або виїхати погуляти в ліс. Наші діти люблять спортивний відпочинок: Марко катається на сноуборді, Рома – на лижах, – розповідає Тарас Тополя. – Іноді ходимо в кіно, але це досить рідко. Дітям поки що не дуже цікаво. Та найбільше часу зазвичай проводимо в нашому парку. Там є багато місць, де можна розважатися.

Тарас Тополя поділився, як зберігає стосунки після народження дітей

Хоча батьки й відомі на всю країну, в родині діє правило: дитинство має бути без «пільг» за прізвище.

– Вони в нас дуже скромні, ми ніколи не акцентуємо увагу на «зірковості». Вчаться як нормальні, звичайні діти, й вимоги до них такі самі, – зізнався Тарас. – Ми з дружиною ніколи не використовуємо свій ресурс публічності для того, щоб робити якісь преференції.

Живи життя! Вмикайте «Хто зверху?» щочетверга о 20:00 в ефірі Нового каналу!

новини новини нк Хто зверху
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь