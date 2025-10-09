Олексій Гнатковський про те, чому на гастролях грає по дві вистави в день

Олексій Гнатковський став учасником нового випуску шоу «Хто зверху?» на Новому каналі та за лаштунками проекту відверто розповів, чому на гастролях грає по дві вистави в день

Відомий український актор Олексій Гнатковський разом з колегами з Франківського драмтеатру працює в надзвичайно інтенсивному ритмі. З виставами-візитівками трупа гастролює по різних містах України – квитки розлітаються блискавично. «Гуцулка Ксеня» – одна з найпопулярніших у репертуарі театру, триває майже чотири години, а в день актори дають по дві такі вистави. В «Гуцулці Ксені» Олексій Гнатковський грає дуже енергійного пана та щоразу викладається на повну. Під час зйомок шоу «Хто зверху?» він зізнався, де бере стільки енергії.

– Я переконаний, що любов – це найсильніша енергія в світі. А я насправді люблю те, що роблю, тому це джерело не пересихає, – з усмішкою говорить Олексій Гнатковський. – А по-друге, мені необхідно виходити до людей з важливими меседжами. Розумію, що це моя робота, оскільки я не на фронті, держава залишила мене на цій сцені. То маю зробити більше, ніж можу, докласти надзусилля, щоб хоча б трішки наблизитися до тих зусиль, які докладають наші хлопці та дівчата на передовій, і зібрати для них кошти. Тому ми й граємо по дві вистави в день, загалом це вісім годин.

Після кожної вистави відбувається благодійний аукціон. Проте досить часто значна частина глядачів залишає залу одразу після завершення дійства.

– Щодо людей, які не лишаються на аукціони після вистав: ці люди – не падлюки й не погані. Вони розуміють, що не братимуть участі в аукціоні, тому що не мають достатню кількість грошей, – впевнений Олексій Гнатковський. – Але вони теж долучаються до допомоги. Завдяки благодійним скринькам, які ми ставимо в холі, вдається зібрати дуже багато коштів, які потім відправляємо на дрони для наших ефективних бригад.

Але й аукціони приносять неймовірні результати. Актор пригадав один із найдорожчих лотів.

– Бартку з моїм автографом та написом «То є мої гори. Я тут ґазда» було продано у Львові на аукціоні за півтора мільйона гривень, – тішиться актор.

