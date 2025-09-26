З ким KOLA хоче заспівати в дуеті: відверте зізнання співачки

За лаштунками ігрового проекту Нового каналу «Хто зверху?» артистка розповіла про відомих друзів

Останніми роками в українській музичній індустрії побільшало колаборацій. Артисти об’єднуються, аби створити ще більше якісних треків та відеоробіт. Тож міф про те, що в шоу-бізнесі панує страшенна конкуренція, стрімко розвіюється. Але й про щиру дружбу говорить мало хто. Більшість артистів кажуть, що добре товаришують з колегами по робочих питаннях, але для особистого спілкування та відпочинку залишають маленьке коло людей. І зазвичай вони не медійні. Підтверджує цю думку й українська артистка, яка взяла участь у першому випуску 14-го сезону розважального шоу Нового каналу «Хто зверху?», KOLA.

– Справжніми друзями я можу назвати лише свою команду, кілька найближчих людей поза роботою, маму та чоловіка. А з представниками шоубізу ми просто класно ставимося одне до одного. Наприклад, я товаришую з артистами, з якими робили колаборації, – ділиться артистка. – Та й взагалі завжди відкрита до спілкування. Але в кожного свій жанр, своя стилістика, своє життя. Хтось його проживає по-одному, а хтось – по-іншому. Тому, вважаю, ніколи не можна злитися, конкурувати з кимось, адже ви різні люди, з різними баченнями світу. Єдиний артист, з ким у мене склалися такі стосунки, що ми можемо спілкуватися чи переписуватися не лише про роботу, – це Парфенюк.

Загалом у співачки чимало фітів з українськими виконавцями. Наприклад, зі Святославом Вакарчуком, MONATIK, MamaRika, Мішою Крупіним, YakTak та іншими. Звісно, KOLA замислюється і про роботу зі світовими артистами. Точніше – лише з однією, особливою для Насті (справжнє ім’я KOLA – прим. ред.) артисткою!

– Я б хотіла фіт з Біллі Айліш. Тільки з нею. Коли за кордоном людям ставлять мої пісні, вони часто кажуть: «Усе, я зрозумів, це такий а-ля Біллі Айліш стиль, такий вайб», – розповідає KOLA. – Біллі подобається мені тим, що близька до своєї аудиторії, дуже щира, ніколи нічого не приховує і може собі дозволити бути такою, яка вона є. В неї проблеми зі здоров’ям, але вона продовжує творити й виступати. І цим мене дуже надихає.

