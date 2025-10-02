Володимир Дантес про зйомки з Лесею Нікітюк: що розповів новий ведучий Хто зверху

Ведучий 14 сезону шоу «Хто зверху?» на Новому каналі розповів, чи думає він вже про зйомки наступного сезону

Щочетверга в ефірі Нового каналу показують свіжі випуски ігрового шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» Цьогоріч співведучим Лесі Нікітюк та капітаном чоловічої команди став Володимир Дантес. Зйомки розважального проекту – не новий досвід для чоловіка. Адже він є одним з капітанів команд у шоу «Хто знає?» на Новому каналі. Але от в ролі ведучого Вова вперше.

Зараз дивляться

«Переплутала Brykulets з Drevo»: Леся Нікітюк – про курйоз на зйомках «Хто зверху?»

– Найскладнішим виявилося просто дуже довго стояти на ногах. Це близько 12 годин без присідання та перерв. Крім цього потрібно постійно бути на позитиві, підбадьорювати всіх навколо та тримати в гарному настрої, – ділиться Дантес враженнями після зйомок в інтерв’ю 24 каналу. – В перші дні це було особливо складно, здавалося, що сили ось-ось закінчаться. Але ти розумієш, що над цим проектом працює велика команда, і ти не можеш підвести. А ще дуже класне партнерство склалося з Лесею. Вважаю, що в нас є здорова конкуренція, і водночас ми доповнюємо одне одного. Працювати разом було комфортно.

А чи боїться Дантес порівнянь з легендарним ведучим перших 11-ти сезонів шоу?

– Сергій Притула – це неймовірна людина, талановитий ведучий. Чесно, не боюся цих порівнянь абсолютно, – говорить Володимир. – Людям притаманно порівнювати нову людину з тією, до якої вони звикли, шукати знайомі образи й мати певні очікування. На мою думку, кожен ведучий має свій стиль подачі та вносить щось нове від себе. І саме це додає родзинки у проект, і за цим цікаво спостерігати глядачам.

Після першого випуску «Хто зверху?» з Дантесом вже було багато коментарів від глядачів. Більшість з них позитивні! А прем’єра стала лідером теледивлення за день.

– Чи надовго я тут, чи це тимчасовий етап, вирішувати не мені. Але хотілося б, щоб це шоу продовжувало жити й радувало глядачів, – каже ведучий. – Досить часто говорять, що «Хто зверху?» – це про стереотипи, але насправді ми їх руйнуємо. Такі змагання між дівчатами та хлопцями показують, що немає різниці, хто бере участь, чоловік чи жінка. Головне – отримувати задоволення і дарувати його іншим. Це просто весело. І мені здається, що такий підхід приверне увагу нових глядачів, а шоу ще довго залишатиметься популярним.

Вмикайте «Хто зверху?» вже сьогодні, 2 жовтня, о 20:00 в ефірі Нового каналу. В ігровому двобої на чолі з Лесею Нікітюк та Володимиром Дантесом зійдуться: Даніель Салем, Назар Грабар, Вася Харізма, Ксенія Мішина, Олександра Машлятіна та Кенді Суперстар