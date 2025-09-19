Леся Нікітюк про курйоз на зйомках Хто зверху: що розповіла ведуча

Ведуча Нового каналу розповіла, хто з учасників сезону, який 25 вересня стартує в ефірі, запам’ятався найбільше і чому

Леся Нікітюк розповіла про курйоз на зйомках «Хто зверху?»

Ігрове шоу Нового каналу «Хто зверху?» вже понад десять років у топі українських проектів. Глядачі його дивляться, аби відпочити, зарядитися позитивом, пограти разом зі знаменитостями та дізнатися про них цікаві ексклюзивні факти. Вже з 25 вересня Новий канал дивуватиме 14-м сезоном «Хто зверху?» Цьогоріч у проекті – новий ведучий Володимир Дантес та в парі з ним – улюблениця мільйонів Леся Нікітюк. За лаштунками зйомок ведуча поділилася враженнями про сезон та виділила учасників, які їй найбільше запам’яталися.

– Для мене була особливо неочікуваною поява Brykulets. Чесно кажучи, я переплутала його з виконавцем Drevo. Та команда дівчат, які були зі мною в тій програмі, сказали, що я помилилася. Було трішки незручно, але ми сміялися цілу гру з тим «Смарагдовим небом», – з усмішкою ділиться ведуча. – Я не встигаю за цим сучасним шоу-бізнесом! Щодня з’являються зірки, хіти яких «вистрілюють», а я їх ще візуально не знаю. Думаю, це взагалі проблема кожного пересічного громадянина України. На українському телебаченні майже немає майданчиків, де ми могли б розгледіти ту чи іншу зірку й запам’ятати її в обличчя. Ми знаємо їхні пісні, але не знаємо, як вони виглядають.

Окремо Леся відзначила появу на шоу топової зірки української сцени.

– У цьому сезоні до нас прийшла Тіна Кароль. Програма з нею буде надзвичайно цікавою! От просто дуже раджу подивитися, бо й сама чекаю з нетерпінням цього випуску «Хто зверху?», – ділиться Нікітюк. – Тіна на майданчику була дуже грайливою, веселою, відкритою в розмові. Максимально контактувала з усіма та жартувала.

