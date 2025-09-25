Новий каналХто зверху?Новини

«Це однозначно непросто»: Леся Нікітюк – про стосунки на відстані

Леся Нікітюк про стосунки з коханим на відстані: що розповіла ведуча

Ведуча шоу «Хто зверху?» (Новий канал) розповіла, як часто бачиться з коханим-військовим

Стосунки на відстані – формат, з яким вимушено зіштовхнулися тисячі українських пар. Адже багато чоловіків та жінок пішли захищати Україну й рідко бувають вдома. Тож тримають зв’язок зі своїми коханими лише по телефону чи за допомогою відеодзвінків. Про це відверто розповідає і ведуча розважального проекту Нового каналу «Хто зверху?» Леся Нікітюк.

– З Дмитром (чоловік Лесі, військовий – прим. ред.) бачимося дуже рідко. Якщо вдається зідзвонитися по відеозв’язку, то це прекрасно, – розповідає Леся в інтерв’ю NV. – Якось під час зйомок «Хто зверху?» режисер почув у «вухо», що мені телефонує Дмитро. В нього було дуже мало часу, він сказав лише кілька слів. Але навіть заради цього мені дозволили трішки відійти й поговорити. Це однозначно непросто, але добре, що хоч так.

Леся Нікітюк каже, що рідні люди для неї – це найголовніше, що може бути в житті.

– Дуже це ціную і, взагалі, підтримую інститут сім’ї. Мене привчили до сімейних традицій, і я буду передавати те саме своїм дітям, – каже телеведуча та інфлюенсерка. – Вважаю, що родина – це головне. Коли вона міцна, то кожен приїзд додому дає сили. Це перша сходинка до досягнення цілей, тому що коло сім’ї дуже потужне, і його енергетика максимально заряджає всіх. Цю любов та сімейне вогнище не можна порівняти ні з чим.

Дивіться премєру 14-го сезону ігрового шоу «Хто зверху?» з ведучими Лесею Нікітюк та Володимиром Дантесом 25 вересня о 20:00. У першому випуску проекту побачите: Настю Ткаченко, Аню Трінчер, KOLA, Романа Міщерякова, Володимира Черняка та Івана Кухарчука.

