З alyona alyona, Іриною Гатун та Michelle Andrade: з ким з українських зірок плутають Настю Ткаченко

З ким з українських зірок плутають Анастасію Ткаченко: розповіла гумориста

За лаштунками шоу «Хто зверху?» резидентка проекту Stadium Night, який з 9 жовтня покаже Новий канал, поділилася курйозними ситуаціями

«Переплутала Brykulets з Drevo»: Леся Нікітюк – про курйоз на зйомках «Хто зверху?»

Знаменитості часто розповідають, що публічність має плюси й мінуси. Інколи впізнаваність надихає та тішить, а бувають моменти, що не хочеться фотографуватися на кожному кроці та ловити на собі десятки поглядів. Але трапляється, що цю увагу ловиш замість колеги. Бо люди плутають зірок! З таким не раз зіштовхувалася зірка шоу Stadium Night, яке з 9 жовтня буде виходити на Новому каналі, Анастасія Ткаченко.

– Зі мною доволі часто трапляються ситуації, коли плутають з кимось з українських зірок. Найчастіше, звісно, з alyona alyona. Також було з Іриною Гатун та Настею Каменських. Одного разу навіть сплутали з Michelle Andrade (сміється). Підійшли й попросили: «А можете просвистіти свою пісню?» Не знаю, як це так вийшло. Мабуть через мій акцент, – розповідає Настя за лаштунками зйомок розважального проекту «Хто зверху?», який з 25 вересня о 20:00 покаже Новий канал. – Часто просять сфотографуватися, бо впізнали, а потім кажуть: «Так люблю ваші пісні!» А я ж не співаю! Тому розумію, що впізнали «не до кінця». Нещодавно до мене підійшли з доволі звичайним питанням: «А можна сфотографуватися?» Кажу: «Звісно». А вони: «Сценка з «Кварталу», де ви продавець, неймовірна!» Я відповідаю, що не граю в «Кварталі». Тоді люди швидко: «Вибачте, ми помилилися». І пішли, не сфотографувавшись (усміхається).

Дивіться премєру 14-го сезону ігрового шоу «Хто зверху?» з ведучими Лесею Нікітюк та Володимиром Дантесом 25 вересня о 20:00. У першому випуску проекту побачите: Настю Ткаченко, Аню Трінчер, KOLA, Романа Міщерякова, Володимира Черняка та Івана Кухарчука.

