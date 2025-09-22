Печеня з гарбузом і мʼясом: рецепт осінньої вечері від Євгена Клопотенка

Відомий український шеф-кухар та ресторатор, якого побачите в одному з випусків нового сезону шоу «Хто зверху?» (Новий канал), поділився рецептами нескладних у приготуванні смачних страв

Якщо запитають, з яким овочем у вас найбільше асоціюється осінь, то що це буде? З великою вірогідністю ви назвете гарбуз. Він є і елементом декору оселі, і смачним інгредієнтом страв. До речі, як основних, так і салатів з цікавим поєднання продуктів, або десертів. Тож пропонуємо вам вечерю від українського ресторатора та шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Рецептами двох смачних страв для красивої вечері він поділився за лаштунками зйомок розважального проекту «Хто зверху?», який 25 вересня о 20:00 стартує на Новому каналі!

Печеня з гарбузом та м’ясом

Інгредієнти:

Філе стегна – 500 г

Гарбуз – 300 г

Картопля – 400-500 г

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Олія – 2 ст. л.

Вода – 400-500 мл

Лавровий лист, духмяний перець горошком

Сметана – 100 г

Томатна паста – 1 ст. л.

Борошно – 20 г

Часник – 2 зубчики

Сіль

Спосіб приготування:

Поріжте філе великим кубиком. Почистіть та поріжте кубиком картоплю, гарбуз, моркву та цибулю. Обсмажте на олії мʼясо протягом п’яти хвилин. Додайте до нього цибулю та моркву, смажте ще п’ять хвилин. Перекладіть філе та овочі до каструлі, додайте картоплю з гарбузом та залийте все водою. Додайте два лаврових листи та дві-три горошини духмяного перцю. Доведіть до кипіння й варіть протягом 20-25 хвилин. Змішайте сметану, томатну пасту та борошно. Додайте отриману масу до печені та ретельно перемішайте. Посоліть за смаком. Подрібніть часник та додайте до страви. Перемішайте й тушкуйте ще п’ять хвилин. Перед подачею дайте настоятися.

Салат з гарбузом, фетою і шпинатом

Інгредієнти:

Гарбуз – 300 г

Сир фета – 250 г

Бейбі-шпинат – 70 г

Червона консервована квасоля – 200 г

Оливкова олія

Коріандр – ½ ст. л.

Сіль

Спосіб приготування:

Очистьте гарбуз від шкірки та наріжте кубиками 1,5 на 1,5 см. Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте гарбуз на маленькому вогні протягом десяти хвилин. Наріжте кубиками фету. Помийте та висушіть шпинат. Злийте з консервованої квасолі рідину, відсипте та промийте під протічною водою потрібну кількість. Потім просушіть паперовим рушником. Викладіть усе в миску. Заправте олією, посоліть, для смаку додайте коріандр. Перемішайте.

Смачного!

А 14-й сезон ігрового шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» з Лесею Нікітюк, Володимиром Дантесом і топовими українськими зірками дивіться з 25 вересня щочетверга о 20:00 на Новому каналі!