Співачка Kola розповіла, коли її найлегше писати нові пісні: подробиці

Українська артистка, яку скоро побачите в ігровому проекті «Хто зверху?» (Новий канал), розповіла, коли найлегше пишуться її свіжі хіти

Співачка KOLA розповіла про натхнення і як вона пише нові хіти

Натхнення – річ непередбачувана. Хтось каже, що сідає працювати й ловить ту саму «музу» вже в процесі. Хтось чекає творчого імпульсу, аби почати вигадувати щось нове. У всіх митців свій метод. За лаштунками зйомок розважального проекту «Хто зверху?», який з 25 вересня о 20:00 показуватиме Новий канал, українська артистка KOLA розповіла, як вона створює нові хіти.

– Мені найлегше писати тоді, коли є емоційна база до цього, – ділиться співачка. – Коли я відчуваю щось, коли емпатично сканую певну подію. І неважливо, щаслива вона чи сумна. Або коли щось болить. Найлегше, до речі, написати пісню через біль. Чи в стані закоханості. Знаєте от те перше відчуття, коли ви тільки почали зустрічатися. Це дуже допомагає в написанні нових хітів. Також важливий момент – мета. Завжди має бути відповідь на питання: «Для чого я пишу цю пісню?» Коли всі ці чинники сходяться, я пишу дуже легко. А от коли всередині виснаження та немає ресурсу, то пісня ніяк не напишеться.

У кожного артиста є коло людей, які найпершими слухають нові пісні. Звісно, це ті, кому знаменитості довіряють найбільше та готові почути від них не лише похвалу, а й критику.

– Насамперед нові пісні слухає моя команда, чоловік, мама. Звісно, музичний продюсер, якщо я без нього це написала,– розповідає KOLA. – Також у мене є група в телеграмі, на яку підписані люди з різних сфер. Я скидаю туди демку пісні й запитую: «Як вам? Подобається чи ні?» Або скидаю туди навіть два, три, чотири варіанти і прошу обрати, який подобається найбільше.

