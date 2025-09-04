Даніель Салем розповів про своє дитинство: подробиці

Новий каналХто зверху?Новини

«Перед школою чистив взуття за гроші»: Даніель Салем пригадав дитинство

За лаштунками зйомок розважального проекту Нового каналу «Хто зверху?», який з 25 вересня стартує в ефірі, телеведучий та військовий розповів, яку мрію дитинства нещодавно втілили його друзі

Новий канал розпочав зйомки «Хто зверху?» – чого чекати від нового сезону?

У кожного з нас зі школою пов’язані здебільшого позитивні спогади. Але, на жаль, не всі та не в усіх. Український телеведучий та захисник ліванського походження Даніель Салем каже, що спогади з дитинства доволі змішані. Адже шкільні роки проходили в небезпеці воюючої країни. Тож не дуже любить пригадувати той період. Але деякими моментами все ж поділився за лаштунками зйомок ігрового шоу «Хто зверху?» (Новий канал).

– Щодня я прокидався о 4:30. О п’ятій ранку ми з братами вирушали в мечеть. Після цього я пішки йшов у центр. Там сідав на площі й працював – чистив взуття. Це тривало до 8 години ранку. Тоді переходив через дорогу в школу. Мама дуже хотіла, щоб я отримав хорошу освіту, – розповідає Даніель. – Повертався додому вже ввечері. Знову йшов пішки, бо не хотів витрачати гроші, які заробив. Чесно кажучи, в дитинстві я був бешкетником. Але вчився добре! Тому що мама колись сказала, і я запам’ятав: «Не здобудеш освіту, будеш тупим. А тупі люди нікому не потрібні».

Також Даніель Салем розповів, що зовсім нещодавно здійснилася чи не найбільша його дитяча мрія. Хоча… Здійснилася не до кінця.

– У мене ніколи не було приставки, – каже знаменитість. – Я або працював, або займався чимось з хлопцями на вулиці, або бігав за дівчатами (усміхається). Та в мене був друг з заможної сім’ї, в якого була приставка. Я завжди дивився, як він грав, але сам не пробував. Думав, що не заслуговую на це. Мріяв, що колись заслужу й куплю собі. І от у січні друзі мені зробили класну вечірку на день народження. І подарували PlayStation 5. Знали, що я дуже мріяв. Але! Приставка досі стоїть вдома не розпакована, бо я вважаю, що не заслужив.

Чекайте новий сезон «Хто зверху?» з Лесею Нікітюк та Володимиром Дантесом і топовими українськими знаменитостями з 25 вересня на Новому каналі!

