Нікітюк та Дантес повторили легендарний танець з Кримінального чтива: подробиці

Леся Нікітюк та Володимир Дантес повторили легендарний танець з фільму «Кримінальне чтиво»: подробиці

Ведучі шоу Нового каналу перевтілились у персонажів легендарного фільму. Леся Нікітюк та Вова Дантес з «Хто зверху?» стали Мією Воллес та Вінсентом Вегою з «Кримінального чтива». І все це у проморолику до 14-го сезону шоу, який стартує на Новому каналі 25 вересня о 20:00.

– Культову сцену, яку ми обрали, впізнають мільйони людей. Вона давно стала частиною поп-культури світу. Саме такі відсилки створюють особливий вайб: глядачі відчувають гру, впізнають код і вже на старті емоційно залучені, – розповідає головна режисерка відділу промо Нового каналу Марія Матвеєва. – Для нас було важливо не просто скопіювати культову сцену, а й підкреслити характери ведучих. Леся постає як абсолютна рок-зірка шоу. Вона впевнена, стильна, самодостатня. Вона – не просто ведуча, а людина, яка «тягне за ниточки» і задає правила гри. В її образі є фльор рок-н-ролу та виклику. Вова в цій історії теж не випадковий «новенький». Він входить у студію спокійно, впевнено. Це не жертва, а гідний суперник, який не боїться зустрітися поглядом і прийняти виклик. Наша історія не лише про гумор, а й про стиль, харизму та впевненість.

Під час зйомок ролика команда, яка працювала на майданчику, майже в один голос зауважила, як сильно Дантес схожий на головного персонажа з «Кримінального чтива». Але найцікавіше, що сам Вова це помітив не одразу.

– Буквально кілька тижнів тому передивлявся «Кримінальне чтиво» мовою оригіналу, – каже Вова Дантес. – Дуже подобається спостерігати, як персонажі поводяться, грають, говорять. Не знаю, наскільки ми схожі з Вінсентом Вегою. Темпераментом точно ні, візуально – можливо. Але приміряти цей образ було цікаво. От щойно мене одягнули та загримували, одразу захотілося поводитися, як він. А от Лесі, на мою думку, точно личить образ Мії Воллес.

Ведучі так захопилися зйомкою ролика для ефіру, що вирішили відтворити всім відомий танець з «Кримінального чтива». Це зняли на відео та опублікували в соцмережах. І за тиждень в Instagram його переглянули 1,5 мільйона людей.

– Мені дуже подобається цей фільм! Перед зйомкою я його переглянула, аби максимально перевтілитись у роль. І думаю, що ми супервтрапили. З Дантеса вийшов класний Володя Волта, – з усмішкою каже Леся Нікітюк. – Впевнена, що після цього проморолика люди точно захочуть подивитися спочатку новий сезон «Хто зверху?», а потім і фільм «Кримінальне чтиво». Якби можна було приміряти на себе ще якісь ролі, то це були б: містер і місіс Сміт, персонажі Адама Сендлера та Дженіфер Еністон з фільму «Загадкове вбивство», персонажі з «Адвоката диявола». А ще, звісно, можна було б спробувати перевтілитись у персонажів Девіда Швімера та Лізи Кудроу з «Друзів» – Роса та Фібі. То ж, режисери, беріть до уваги!

Старт сезону ігрового розважального шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» відбудеться 25 вересня о 20:00 на Новому каналі. Не пропустіть!