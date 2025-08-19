Новий каналХто зверху?Новини

Як Леся Нікітюк планує поєднувати виховання сина та зйомки проєкту Хто зверху

Ведуча легендарного шоу Нового каналу розповіла, з ким проводитиме час її син, поки вона працюватиме на знімальному майданчику

«Наш дует стане відкриттям»: Леся Нікітюк – про Володимира Дантеса

Леся Нікітюк розповіла як буде поєднувати виховання сина та зйомки проєкту «Хто зверху»

Нещодавно Леся Нікітюк вперше стала мамою. 15 червня у зірки народився син. Вже за місяць після пологів вона вела величезний корпоратив, а за два – вийде на знімальний майданчик нового сезону шоу «Хто зверху?» Напередодні зйомок Леся Нікітюк поділилася з Новим каналом ексклюзивом – хто доглядатиме малюка, поки мама працюватиме. Та чи завітає син ведучої до знімального павільйону.

– Я думаю, що поєднувати роботу й материнство в мене точно вийде. Будемо чесними, мільйони жінок народжують і мільйони не йдуть у декрет, бо продовжують працювати. Ми живемо в такий час, що потрібно вміти знаходити баланс та поєднувати одне та інше, – говорить Леся Нікітюк. – Я, наприклад, виділила собі 42 золоті дні, за які в мене повністю сформувався контакт з дитиною. І надалі все буде гаразд! Також є багато людей, які допомагатимуть. Зокрема, дві бабусі. Сину точно буде з ким проводити дні, поки я на роботі. Я не планую брати дитину на знімальний майданчик, тому що там багато людей і метушні. Обмежимось форматом «приїхали до мене та поїхали. Адже зараз син – на грудному вигодовуванні. Сподіваюся, наш план спрацює.

