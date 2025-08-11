Леся Нікітюк – про Володимира Дантеса як співведучого «Хто зверху?»

Зірка «Хто зверху?» (Новий канал) розповіла, чому запропонувала продюсерам проекту запросити Дантеса на роль співведучого

Хто став новим ведучим шоу «Хто зверху?» на Новому каналі

Леся Нікітюк розповіла про своє ставлення до Володимира Дантеса – до нового співведучого у шоу «Хто зверху?»

Ви вже знаєте, що капітаном чоловічої команди у новому сезоні легендарного шоу Нового каналу «Хто зверху?» стане Володимир Дантес. І поки ми чекаємо на старт зйомок, які розпочнуться з дня на день, ведуча шоу Леся Нікітюк розповіла про свої очікування щодо змін у проекті.

– Думаю, вайб «Хто зверху?» зміниться, бо Вова може бути епатажним. Йому личать різні образи. У нашому шоу багато конкурсів з перевдяганнями, тому, думаю, він в них органічно виглядатиме та буде іронічно віджартовуватись, – говорить ведуча. – Я уявляла, яким може бути Вова на майданчику «Хто зверху?» Бачу його в напіврозстібнутій сорочці, брюках-кльош, з гітарою та цими його кучерями. Чомусь саме так (сміється).

Леся працюватиме з Володимиром не вперше, тому не хвилюється щодо налагодження контакту. Більше того – саме вона запропонувала продюсерам шоу кандидатуру Дантеса, як свого нового співведучого.

– Вова – це людина, яка вистояла в шоу-бізнесі попри всі зміни в особистому житті та трансформації в кар’єрі. І при цьому він залишився не лише класною людиною, а й потужним артистом! – каже Леся Нікітюк. – Дантес не просто розвиває свою кар’єру співака, а ще й чудовий батько та чоловік. Поважаю його за те, як він поводиться в соціальному житті, як висловлює позицію та підтримує ЗСУ. Мені подобається, що він багато працює. Тому, думаю, є всі шанси на те, що наш дует стане новим відкриттям. Не буду приховувати, що я непроста. Але ми з Володею працювали кілька разів на корпоративах і концертах. І він швидко реагує на мої дії, підхоплює жарти. Вміє відстоювати свою позицію та апелювати мені у відповідь. Думаю, нам буде легко та цікаво працювати разом на «Хто зверху?»

