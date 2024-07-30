Класика світового кіно: топ-5 улюблених фільмів Богдана Шелудяка

Ведучий «Хто зверху?», яке 5 вересня стартує на Новому каналі, радить подивитися кожному і ці стрічки, і новий сезон легендарного шоу

Добірок хорошого кіно забагато не буває. Особливо якщо зібрані або новинки, або безпрограшна класика світового кінематографу. Ці фільми вразять сюжетом, зйомкою, акторським складом. Усім! Раптом ви щось із цього не дивилися – влаштовуйте домашній кінотеатр. Радить ведучий ігрового шоу Нового каналу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк.

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1. «Кокаїн»

Це драма-кримінал 2011 року з Джонні Деппом та Пенелопою Круз у головних ролях. Головний герой завжди мріяв про елітне життя – вечірки з зірками, найкращий алкоголь та дорогі авто. Втілити мрію він вирішив оригінальним шляхом: став першим американцем, який імпортує кокаїн у промислових масштабах. Збував наркотик знаменитостям, тому дуже швидко отримав розкіш, яку хотів. Хоча швидко з’явились і вороги – ФБР, поліція та весь колумбійський наркокартель.

2. «Містер і місіс Сміт»

Культовий екшн-бойовик з любовною історією! Джона та Джейн Сміт зіграли Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Головні персонажі здаються звичайною подружньою парою, хоча насправді є висококваліфікованими вбивцями, які працюють на конкуруючі агентства. І жоден з них не підозрює про сферу діяльності іншого. Кульмінація історії настає, коли Джон і Джейн отримують завдання ліквідувати одну й ту саму мішень. Під час виконання цього завдання вони дізнаються правду про роботу другого та усвідомлюють, що жили подвійним життям. Чи ліквідують містер і місіс Сміт одне одного?

3. «Хрещений батько»

Класика світового кіно! Прем’єра відбулася у 1972 році, але дивляться фільм усі покоління й до сьогодні. Історія цієї кримінальної драми – про мафіозний клан Корлеоне, главою якого є Дон Віто (Роберт Де Ніро – прим. ред.). Ця сім’я – одна з найвпливовіших в Америці. Численні зв’язки «хрещеного батька» Віто дають прикриття для роботи більшості сицилійських кланів на території Нового світу. Але конкуренти оголошують відомому клану війну. В ході цього Дон Віто отримує поранення, тож на перший план виходить його молодший син Майкл Корлеоне (Аль Пачіно – прим. ред.). Він упевнений у перемозі над іншими кланами. Хоч чого б це коштувало…

4. «Сам удома»

Напевно, немає людини, яка б не бачила цю сімейну різдвяну комедію про Кевіна, якого зіграв Маколей Калкін, та його родину. За сюжетом першої частини, восьмирічний Кевін МакКалістер випадково залишається вдома сам. Родина, за збігом обставин, забула його та полетіла до Європи на різдвяні канікули. Хлопчик спочатку насолоджується життям і ні в чому собі не відмовляє, а потім усвідомлює: те, що він залишився вдома сам – проблема. Його будинок вирішують пограбувати шахраї Гаррі та Марв. Бандити не бачать небезпеки в дитині та сподіваються добре поживитися. Кевіну не залишається нічого іншого, як захищати себе та дім.

5. «Ford проти Ferrari»

Американська спортивна екшн-драма, заснована на реальних подіях 1966 року. Історія про те, як Генрі Форд Другий спочатку намагався купити компанію «Феррарі». Та після невдачі поставив перед своїми працівниками, здавалося б, нездійсненне завдання – перевершити автомобіль «Феррарі» на добовій гонці на витривалість Ле-Ман. Фільм розповідає саме про людей, які взялися виконати задачу, і про автомобіль «Форд GT-40», що став легендою автомобілебудування.

Чекайте прем’єру 13-го сезону шоу «Хто зверху?» з Богданом Шелудяком та Лесею Нікітюк вже 5 вересня о 20:00 на Новому каналі!