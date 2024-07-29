«Якщо дівчина гумористка, стосунків у нас не буде»: Марк Куцевалов – про табу в коханні

Відомий стендап-комік та фіналіст реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) розповів, що заважає йому побудувати стосунки

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Нестандартне почуття гумору та вроджена здатність до імпровізації зробили Марка Куцевалова справжньою зіркою українського стендапу. Особливу симпатію серед українок Марк здобув, взявши участь у шоу «Пара на мільйон» (Новий канал). А ось справжню народну любов коміку принесли благодійні реаліті-походи, які він транслював у соцмережах, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ. Він розумний, симпатичний, активно займається волонтерством, але для шанувальниць особисте життя Марка так і залишається загадкою. Під час зйомок шоу «Хто зверху?» гуморист розповів про серйозну перешкоду, яка може стати для нього на заваді романтичних стосунків.

– Для мене дуже важливо, щоб дівчина була самодостатньою та цікавою особистістю, мала свої інтереси та захоплення. Та якщо вона грає у «Лізі Сміху», серйозно займається гумором, захоплюється стендапом, то стосунків у нас не буде, – зізнався Марк Куцевалов. – Я вважаю, що дівчата-гумористки – це суперкруто! Проте якщо справа стосується романтичних відносин саме зі мною, хочу, щоб гумор не був її професійною сферою. Просто мені здається, що такий гумор трішки деформує жінок, як, насправді, й чоловіків. І для стосунків це не дуже прикольно.

Існує безліч щасливих пар, які зустрілися саме у професійній сфері, серед них є й коміки. Та Марк хоче, щоб гумор був приємним доповненням до характеру його обраниці, а не професією та стилем життя.

– Я вважаю, що коли дві людини з гумористичної сфери стикаються і хочуть будувати стосунки – це дуже весело, але для мене нічого більше, – прокоментував Новому каналу Марк Куцевалов. – Гумор має бути присутнім у стосунках, звісно, і мені хотілося б, щоб моя потенційна дівчина була веселою, але це не головне.

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