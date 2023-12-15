«У Новорічну ніч через мене розійшлася пара»: Даша Кубік шокувала зізнанням

В ефірі розважального проекту «Хто зверху?» (Новий канал) блогерка розповіла курйозну історію з минулого

Ох, напевно, в кожного є історія, яку коли пригадуєш, виступає рум’янець на щоках. А ще в архівах пам’яті точно знайдеться курйоз з Новорічної ночі. Тепер уявіть, якщо це ситуація два в одному? У відомої блогерки та гумористки Даші Кубік такий спогад є!

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– У Новорічну ніч через мене розійшлася пара, – розповідає Даша Кубік в ефірі шоу «Хто зверху?» на Новому каналі. – Років три-чотири тому ми з подругами зустрічали Новий рік. І от вирішили, що буде дуже весело та класно рівно опівночі набрати рандомний номер і привітати зі святом. Моїм обранцем був якийсь Михайло з Житомира. Я зателефонувала й кажу: «Вітаю! Залишайся таким же класним. Цілую та обіймаю тебе!» Він дуже здивовано та повільно мені: «Дякую, тебе теж з Новим роком». Я попрощалася і, поклавши слухавку, подумала: як круто, що привітала людину. Напевно, ощасливила хлопця.

На цьому захоплива історія енергійної Даші не закінчилася:

– 1 січня мені телефонує невідомий номер, – каже Кубік. – Я піднімаю слухавку, а там цей хлопець. Каже: «Пам’ятаєш мене? Я Міша з Житомира. Знаєш, що ти наробила? Через тебе мене кинула моя дівчина. Тому що в Новорічну ніч телефонує якась незнайомка, кричить, що я класний, і цілує мене». Ось така історія (сміється).

Дивіться випуск «Хто зверху?» з Дашею Кубік на YouTube-каналі Нового. А останній випуск сезону вмикайте у четвер, 21 грудня, о 20:00 в ефірі телеканалу!